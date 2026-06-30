Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos

A menos de una semana de que la justicia se pronuncie de forma definitiva sobre la inhabilitación de Marine Le Pen, las autoridades francesas han llevado a cabo este martes varios registros en Francia y otros países europeos ante la sospecha de malversación de fondos europeos por parte del grupo de eurodiputados Identidad y Democracia (ID), del que forma parte el partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (RN).

Las pesquisas, que se han realizado durante toda la jornada, forman parte de una investigación iniciada en julio de 2025, tras un informe de la Dirección General de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo que señalaba a ambas formaciones políticas por “gastar indebidamente” 4,33 millones de euros. Según el informe, el grupo ID, que agrupaba a parlamentarios de partidos de extrema derecha de Francia, Países Bajos e Italia habría malversado esta cantidad asignada por el Parlamento Europeo para llevar a cabo otras tareas, como la contratación de asociaciones ajenas a las actividades del grupo, o contratos adjudicados sin licitación pública.

Estos registros agravan la incertidumbre jurídica que rodea a la Agrupación Nacional (RN) a menos de un año de las elecciones presidenciales en Francia. El Tribunal de Apelación de París deberá dictaminar este 7 de julio si confirma la inhabilitación de Marine Le Pen en relación al caso de los “falsos asistentes parlamentarios europeos”. La condena podría impedirle presentarse a las elecciones, y sería Jordan Bardella quien tomaría su relevo. Precisamente, nada más conocerse la noticia sobre los registros, Bardella no tardó en pronunciarse: “Desde esta mañana, se están llevando a cabo registros en las sedes y en los domicilios personales de proveedores de comunicación que han trabajado con nosotros. (...) Como cada vez, los procedimientos judiciales anuncian el calendario electoral. No tenemos nada que reprocharnos, y lo demostraremos”, denunció.

No solo en Francia, la investigación también salpica a otros países, como Italia, Bélgica o España, donde el partido de Le Pen se estableció tras la campaña presidencial de 2022, y fundó una empresa de comunicación digital, denominada genéricamente Design Services & E-Marketing Consulting. Ahora la investigación deberá determinar si esta empresa fue fundada con dinero europeo.

Las operaciones fueron coordinadas por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, con el apoyo de otros organismos. La EPPO, organismo independiente de la UE encargado de combatir el fraude con fondos comunitarios, declaró que "actualmente está llevando a cabo diligencias de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos de la UE por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024", confirmando así una información publicada por el diario francés 'Le Monde'.

El (supuesto) entramado de la extrema derecha

Si bien el partido francés no ostentaba la presidencia ni la secretaría general de Identidad y Democracia entre 2019 y 2024, la mayor parte del dinero benefició a dos empresas -e-Politic y Unanime- vinculadas a colaboradores de Marine Le Pen: su exasesor Frédéric Chatillon y su esposa Sighild Blanc, según el documento filtrado a varios medios franceses.

Fréderic Chatillon hizo de Italia su refugio. Allí no solo dispone de una residencia sino también instaló su holding, rebautizado recientemente como “Awen”, según informaciones de Le Monde. Desde allí, controla la Asociación Francesa de Impresores, de la que es el principal accionista y que ya fue objeto de redadas en julio de 2025 como parte de otra investigación sobre posible sobrefacturación en detrimento del Estado.

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Bélgica, también se ha visto afectada por esta investigación. En Bruselas se encuentra la sede de e-Politic, compañía que habría recibido más de 2 millones de euros desde 2019 por parte de Agrupación Nacional (RN).

Fuente: El Periódico