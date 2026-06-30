Crisis sanitaria
La OMS informa de la muerte de 117 personas por un brote de cólera en Sudán
La Organización Mundial de la Salud alerta de más de 800 casos sospechosos y siete enfermos confirmados en el país africano
Europa Press
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de la muerte de al menos 117 personas por causa de un brote de cólera declarado en el centro de Sudán, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad del país. A esos 117 muertos se suman 838 casos sospechosos y siete confirmados, según los registros de la cartera de Sanidad sudanesa recogidos por la OMS, con relación al referido brote declarado en el estado de Kordofán Occidental.
"El brote se está produciendo en un contexto de interrupción continuada de los servicios sanitarios a causa del conflicto", ha lamentado Tedros en un mensaje publicado en redes sociales, en el cual ha advertido que el desplazamiento de la población "está dificultando aún más el acceso a la atención sanitaria esencial". A ello, el director general de la OMS ha sumado que la "inseguridad" y las limitaciones de acceso "siguen retrasando el despliegue de los equipos de respuesta" y "la entrega de suministros médicos y ayuda humanitaria".
Respuesta sanitaria
Ante esta coyuntura, ha precisado Tedros, la organización "está coordinando" la respuesta con sus socios, ampliando los centros de tratamiento del cólera y los puntos de rehidratación oral, distribuyendo kits contra el cólera, instalando estaciones de lavado de manos, formando a operadores de cloradores, promotores de higiene y trabajadores sanitarios, y apoyando la educación sanitaria comunitaria.
El cólera es una enfermedad diarreica grave que puede llegar a resultar mortal si no se trata. Es causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae y sus síntomas, cuando aparecen, suelen debutar entre 12 horas y cinco días después de la infección.
Fuente: El Periódico
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