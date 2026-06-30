Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Desastre natural

La opositora Corina Machado acusa al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para que no entre en el país tras los terremotos

La tesis de varios medios estadounidenses es que Trump no respalda su regreso en plena crisis de emergencia

Archivo - La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, en una imagen de archivo

Archivo - La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, en una imagen de archivo / Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

La líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, ha acusado al Gobierno de Delcy Rodríguez -avalada por Trump tras la retirada de EEUU- de impedir su regreso al país tras los terremotos cerrando el espacio aéreo.

Machado, que partió al exilio tras pasar más de un año en la clandestinidad, protagonizó una espectacular salida clandestina del país para recibir el galardón en Oslo. La premiada anunció su intención de volver al país tras los graves seísmos que han costado la vida a más de 17.000 personas mientras miles más continúan bajo los escombros.

María Corina Machado afirmó que quiere regresar a Venezuela para participar en las labores de apoyo tras los terremotos. "Ha llegado el momento" de volver -gijo- para luego denunciar obstáculos para ingresar al país. "Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá", aseguró la opositora en un vídeo en X desde Panamá, tras denunciar que el Gobierno cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

Sin apoyo de Washington

El Gobierno no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco Washington que coordina las labores en el terreno. Sin embargo, medios estadounidenses como 'The Wall Street Journal' y la agencia Reuters coinciden en la tesis de que Washington no parece haber respaldado activamente su regreso inmediato. Reuters informa que funcionarios estadounidenses apoyan en principio que vuelva a Venezuela, pero consideran inoportuno hacerlo en plena emergencia por los terremotos.

Noticias relacionadas

Estados Unidos reabrió parcialmente el principal aeropuerto -también en La Guaira, zona cero del terremoto-- y desplegó cuatro equipos urbanos de búsqueda y rescate, formados por más de 300 socorristas y casi dos docenas de perros de búsqueda. Los aeropuertos de Valencia (centro) y Maracaibo (oeste) están operativos para vuelos comerciales internacionales.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
  2. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  3. Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
  5. El Viejo Pescador, que produce el mejor pulpo del mundo, devolverá a Carreño su industria conservera: 'Lo que queremos crear aquí es la bodega del mar
  6. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  7. El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
  8. Atención conductores asturianos: atasco kilométrico en la autovía Oviedo-Villaviciosa, a la altura de Parque Principado

¿Dormir poco ayuda a quemar grasa? Por qué hacer ejercicio tras dormir poco no compensa

¿Dormir poco ayuda a quemar grasa? Por qué hacer ejercicio tras dormir poco no compensa

Santa Ana cae de lunes y la comida en la calle de Grado es este domingo: todas las fechas clave del programa de la Hermandad para las fiestas de julio

Santa Ana cae de lunes y la comida en la calle de Grado es este domingo: todas las fechas clave del programa de la Hermandad para las fiestas de julio

El director de la DGT emite un comunicado sobre el 'polémico' sistema para multar: "Las multas económicas a unos les hace mucho daño y a otros les importa un pepino"

El director de la DGT emite un comunicado sobre el 'polémico' sistema para multar: "Las multas económicas a unos les hace mucho daño y a otros les importa un pepino"

El Supremo propone llevar al TJUE la regularización de migrantes por posible "colisión" con la normativa europea

El Supremo propone llevar al TJUE la regularización de migrantes por posible "colisión" con la normativa europea

IBM anuncia la primera tecnología de chip subnanométrico del mundo

IBM anuncia la primera tecnología de chip subnanométrico del mundo

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto en Gijón

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto en Gijón

Concentración de Asturias Laica a las puertas de la iglesia de San Pedro

Concentración de Asturias Laica a las puertas de la iglesia de San Pedro
Tracking Pixel Contents