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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega reuniones con EEUU en Doha
"No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirma el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Irán descartó de nuevo que vaya a mantener conversaciones con Estados Unidos en Doha este martes y aseguró que su delegación viajará a Catar con el "único objetivo" de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambas partes se reunirían para tratar el programa nuclear de Teherán. "No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirmó a última hora del lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien añadió que el viaje de representantes estadounidenses a Doha "no tiene relación con el viaje de la delegación iraní", según informó la agencia IRNA.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Israel anuncia la muerte de cuatro supuestos miembros de Hamás en ataques contra Gaza pese al alto el fuego
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un bombardeo ejecutado la semana pasada contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Así, ha señalado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron la semana pasada el norte de la Franja de Gaza, eliminando a cuatro terroristas del brazo armado de Hamás que preparaban planes terroristas contra las fuerzas israelíes que operan en Gaza", donde están desplegadas en torno a la 'línea amarilla', que ocupa más de la mitad del enclave.
El Ejército israelí ha indicado que los muertos son Uail Mahmud Alí Lebed, Muaz Muhamad Hasán Ahmed --a los que describe como miembros de un grupo anticarro--, Samé Abú Kamil --comandante de batallón-- y Akram Ashraf Hamad Lebed --un francotirador--, según un comunicado.
El exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot lanza su campaña para reemplazar a Netanyahu como primer ministro
El presidente del partido Yashar y también exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Gadi Eisenkot, ha lanzado este martes su campaña a desbancar a Benjamin Netanyahu en el cargo de primer ministro de cara a las próximas elecciones, que tendrán lugar a finales de octubre, presentándose como líder "unificador" y criticando la estrategia de seguridad del mandatario y líder del partido Likud, que también concurrirá a los comicios.
El líder de Yashar --formación situada en el centro del espectro político israelí-- ha dado así el pistoletazo de salida a su carrera hacia la jefatura del Gobierno con un discurso recogido por el diario 'The Times of Israel' en el que ha prometido ser un líder "unificador" arraigado en "la tradición de Israel, su patrimonio y la Torá" y "ser un primer ministro para todos los ciudadanos israelíes".
Bajo el lema "Israel debe ganar", ha calificado las próximas elecciones como "trascendentales para la seguridad, la unidad y el alma de Israel". "El próximo octubre, el gobierno del terrible octubre llegará a su fin", ha declarado, en alusión a la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023. "Abriremos un capítulo nuevo y mucho mejor en la historia de Israel. Lo escribiremos juntos".
Netanyahu: Para vivir en O. Medio tienes que ser fuerte e "Israel es más fuerte que nunca"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó la noche del martes, en el programa "Patriotas" del canal derechista de televisión 14, que la guerra en Oriente Medio "nunca terminará", al afirmar: "¿Quieres vivir en Oriente Medio y en el mundo? Pues tienes que ser muy fuerte. E Israel es más fuerte que nunca".
A pocos meses de que Israel celebre elecciones legislativas, el primer ministro hizo un balance de su sexto mandato al preguntarle a un periodista: "¿Qué me hubieras respondido el 7 de octubre (de 2023) si te hubiera dicho que hoy habríamos eliminado a (Mohamed) Deif, a (Mohamed) Sinuar, a (Ismail) Haniyeh, a (Hasán) Nasrala y a toda la cúpula de Hizbolá (...), que controlaríamos casi el 70 % del territorio de Gaza, que tendríamos zonas de seguridad en el corazón de Líbano, en Siria y que romperíamos el miedo a atacar Irán?".
Al menos tres muertos en un nuevo ataque de Israel contra el sur de la Franja de Gaza
Al menos tres personas han muerto este martes en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército israelí contra la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.
Fuentes del Complejo Médico Nasser citadas por el diario 'Filastin' han confirmado la muerte de al menos tres personas en la zona de Mauasi, que ya fue golpeada este mismo lunes por las tropas israelíes provocando cinco víctimas mortales, entre ellas una mujer de 23 años y su hija de uno.
Líbano eleva a casi 4.280 los muertos por ataques de Israel contra su territorio desde marzo
El Gobierno de Líbano ha elevado este martes a casi 4.280 los muertos y cerca de 12.200 los heridos a causa de bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que retomó los combates con el partido-milicia chií Hezbolá, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado difundido por la agencia de noticias libanesa NNA que 4.278 personas han muerto, una cifra que incluye a 135 profesionales sanitarios, y 12.196 han resultado heridas como resultado de estos ataques. El pasado viernes las autoridades de Líbano e Israel alcanzaron en Washignton un acuerdo marco para iniciar conversaciones con vistas a lograr una paz duradera, si bien este no supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país vecino y establece solo una salida "gradual" y condicionada siempre vinculada al desarme de las milicias chiís, efectiva únicamente en dos "zonas piloto".
Los países del Golfo sancionan a cinco empresas y 16 personas de la estructura financiera de Hezbolá
Las autoridades de Bahréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han sumado a Estados Unidos al imponer nuevas sanciones contra el partido-milicia chií Hezbolá, que afectan a cinco empresas y 16 personas que participan en su estructura financiera. Los seis países han tomado esta decisión como miembros del Centro para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC, por sus siglas en inglés), del que Washington también forma parte, para "desarticular la capacidad de Hezbolá de explotar el sistema financiero internacional". Así lo recoge en un comunicado el Tesoro de Estados Unidos, que ya tomó las medidas que este martes han adoptado sus aliados del golfo Pérsico contra Al Qard al Hasán (AQAH), que "se disfraza de ONG" pero "en la práctica mueve fondos ilícitamente a través de cuentas fantasma" para el grupo chií, así como para la entidad que gestiona su contabilidad, Al Jubara.
Guterres pide a la comunidad internacional apoyar a la UNRWA para "cubrir las necesidades" de los palestinos
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado este martes la importancia de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y ha pedido a la comunidad internacional "sostener su trabajo" para "cubrir las necesidades de los refugiados palestinos". "Durante generaciones, los refugiados palestinos han contado con la UNRWA para recibir apoyo y servicios esenciales. La UNRWA es esencial para preservar las condiciones humanitarias necesarias para una solución política justa y duradera con dos Estados --Israel y Palestina-- que vivan lado a lado en paz y seguridad", ha indicado Guterres, según un comunicado difundido en redes sociales. Es por eso que ha instado a todos los países a "sostener el trabajo vital" que desempeña la agencia para "atender las necesidades de los refugiados palestinos, cumplir con la responsabilidad internacional y ayudar a una región volátil a encontrar el camino hacia un futuro justo y pacífico", tal y como ha destacado.
Israel refuerza su sistema de defensa antiaérea tras una serie de ensayos balísticos
Las autoridades de Israel han reforzado este martes su sistema de defensa antiaérea, conocido como 'Cúpula de Hierro', tras una serie de ensayos balísticos en un intento por mejorar las capacidades militares del país, que sigue concentrando sus operaciones en zonas de la Franja de Gaza y Líbano a pesar de los acuerdos de alto el fuego. El Ministerio de Defensa israelí ha explicado en un comunicado que estos ensayos han salido adelante con la ayuda de la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y la compañía tecnológica y militar israelí Rafael. Estas maniobras han incorporado "las lecciones aprendidas durante la guerra y en las operaciones realizadas contra Irán", recoge el comunicado, que ha indicado que el objetivo de algunas de las mejoras introducidas en el sistema buscan "reforzar la capacidad de lidiar con escenarios simulando amenazas futuras, ya sea de cohetes, misiles de crucero o vehículos aéreos no tripulados".
Además, el sistema de interceptación láser de alta potencia, denominado 'Rayo de Hierro' y desarrollado como sistema complementario a la 'Cúpula de Hierro', ha registrado también una serie de ensayos con "operaciones conjuntas" desde el centro de mando.
Netanyahu desde el Líbano: "Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, nos quedaremos"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este martes a las tropas israelíes que ocupan el sur del Líbano y afirmó que mientras el grupo chií libanés Hizbulá siga allí armado, se quedarán. Su oficina informó en un comunicado de la visita, que se produce días después de que Israel y el Líbano firmasen un acuerdo marco en Washington para poner fin al conflicto que recoge una retirada gradual -sin plazos- de las tropas israelíes del sur del Líbano sujeta al desarme de Hizbulá, que sin embargo ha censurado el pacto. Acompañado del ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu arengó a las tropas apostadas en la que Israel llama "zona de seguridad" del sur del país vecino: una franja de varios kilómetros junto a la frontera israelí que ha ocupado su Ejército y de la que han desplazado forzosamente a sus habitantes.
Obama lamenta que EEUU está igual que antes de la guerra con Irán "o incluso un poco peor"
El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha señalado este martes que el país norteamericano se encuentra en el mismo punto que antes de la guerra con Irán, "o incluso un poco peor", puesto que no se conoce todavía el plan para contener el programa nuclear de Teherán, en una defensa del acuerdo que se alcanzó durante su etapa en la Casa Blanca y que "estaba funcionando".
En una entrevista con la cadena estadounidense NBC, el exmandatario ha lamentado que Washington sigue en el mismo punto respecto a la cuestión nuclear de Irán, pese a que Estados Unidos ha gastado "miles de millones de dólares y sometido a las Fuerzas Armadas a una enorme presión", en una guerra en la que "muchísimas personas han muerto".
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