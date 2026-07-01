Rutte defiende como "indispensable" la compra de armas a EEUU para Ucrania

Los suministros de Estados Unidos son "indispensables" para la defensa de Ucrania, según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pese a que Washington suspendió en 2025 el envío de armas y munición a Kiev. Es justo que los europeos y Canadá, asuman la compra de armamento estadounidense destinado a Ucrania, ya que estos aliados no tienen producción propia para cubrir las necesidades defensivas frente al agresor, Rusia.

Este es el mensaje que Rutte, siempre solícito cumplidor de los deseos de Donald Trump, ha dejado este miércoles en Berlín, en su visita preparatoria para la cumbre de la OTAN de la próxima semana en Ankara. Era su segundo viaje en pocos días a la capital alemana, tras haber asistido ahí el pasado día 25 a la cumbre del E5, el grupo formado por Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y Alemania.

El "flujo de apoyo" en forma de suministros estadounidenses a Kiev sigue en pie, según Rutte. Pero quienes lo pagan son los canadienses y los europeos, lo que califica de "justo", de acuerdo a la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés), compromiso consistente en adquirir armamento de EEUU para la defensa de Ucrania.

Según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, que se remite a los borradores con que se trabaja a escala de embajadores de la OTAN, de Ankara se espera el compromiso de destinar ayuda a Ucrania material por 70.000 millones de euros a lo largo de 2026.

"Solo EEUU está capacitado para producir componentes para los sistemas de misiles Patriot implicados en la defensa de las infraestructuras críticas y energéticas ucranianas o para la protección de población civil", recordó Rutte. "Rusia seguirá siendo una amenaza para la seguridad global incluso tras el fin de esta guerra", aseveró por su parte el canciller alemán, Friedrich Merz.

Mark Rutte, Friedrich Merz y Boris Pistorius, este miércoles, durante su comparecencia conjunta en Berlín. / HANNIBAL HANSCHKE / EFE

El secretario general de la OTAN hizo estas declaraciones en una comparecencia con el líder alemán, quien a su vez se comportó como un aliado "solícito" en lo que respecta al incremento el gasto en defensa exigido por Trump. Alemania cumplió por primera vez en 2025 con el requisito de destinar un 2% de su PIB al gasto militar. Merz asegura ahora que subirá hasta el 3,5% para 2029 y estará así "a la altura" de los compromisos de situarse en 2035 en el 5% entre el gasto militar y las inversiones en Defensa.

Instrucción militar para 200.000 reservistas

Rutte asistió en Berlín a un Consejo de ministros celebrado en el Ministerio de Defensa. Su titular, Boris Pistorius, presentó ahí el proyecto de ley para ampliar a 200.000, de los 60.000 actuales, el número de reservistas de su Ejército. El ministro de Defensa prevé que reciban instrucción para su puesta al día en materia militar. Recibirán una invitación a participar en esa instrucción y, a diferencia de la regulación actual, no podrán negarse a acatarla ni el receptor ni su patrono o empleador.

"Una democracia moderna tiene que estar preparara para defenderse. Necesitamos a reservistas dispuestos acoplarse a la tropa rápidamente, en caso de necesidad", afirmó Pistorius. La ampliación del contingente forma parte del plan de Pistorius para dotar hasta 2035 a la Bundeswehr de 460.000 efectivos, entre soldados en activo y reservistas. El contingente actual de las fuerzas armadas lo forman 184.000 soldados.

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A principios de año se reimplantó en Alemania un servicio militar, en principio voluntario. La fórmula de Pistorius contempla la opción de pasar a la obligatoriedad en caso de emergencia o si no se logra atraer al Ejército a un número suficiente de aspirantes.