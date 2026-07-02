Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán se prepara para celebrar su mayor funeral de Estado para despedir a Alí Jameneí

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, reivindicó este jueves el control de su país sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional celebrado la víspera en Baréin y liderado por Estados Unidos, donde 12 países debatieron sobre el tránsito de esta estratégica vía. "El estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)", sostuvo el diplomático en X, argumentando que "la seguridad de la región se garantizará" con "el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas".

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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