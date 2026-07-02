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Venezuela

Rescatan a un superviviente de los terremotos tras ocho días bajo los escombros

Imagen de las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela.

Imagen de las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela. / EP

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EFE

Catia La Mar (Venezuela)

Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado en la mañana de este jueves, tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas) y una operación de salvamento de casi 72 horas.

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