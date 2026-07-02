Venezuela
Rescatan a un superviviente de los terremotos tras ocho días bajo los escombros
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EFE
Catia La Mar (Venezuela)
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