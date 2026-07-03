Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán se prepara para celebrar su mayor funeral de Estado para despedir a Alí Jameneí

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, reivindicó este jueves el control de su país sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional celebrado la víspera en Baréin y liderado por Estados Unidos, donde 12 países debatieron sobre el tránsito de esta estratégica vía. "El estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)", sostuvo el diplomático en X, argumentando que "la seguridad de la región se garantizará" con "el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas".

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Fuente: El Periódico

Iberia vuelve a Doha (Qatar) tras cuatro meses de suspensión por el conflicto en Oriente Próximo Iberia reanuda los vuelos a Doha (Qatar) desde Madrid a partir de este viernes, 3 de julio, después de cuatro meses de suspensión del servicio como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo, que avanza en términos de paz. De esta forma, la operativa se reinicia con tres frecuencias semanales: los miércoles, viernes y domingos. En concreto, los vuelos despegarán de Madrid a las 15.45 horas y llegarán a Doha a las 23.55 horas. Por su parte, en sentido inverso, el vuelo saldrá de la capital qatarí a las 01.50 horas y aterrizará en Madrid a las 08.15 horas.

La ONU advierte de la fragilidad del acuerdo EEUU-Irán e insta a evitar una nueva escalada La ONU advirtió este jueves de la fragilidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán e instó a ambos países a evitar una nueva escalada tras la registrada hace unos días en el estrecho de Ormuz. Así lo explicó la subsecretaria general de consolidación y apoyo a la paz de la ONU, Elizabeth Spehar, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por Baréin con la que la República Democrática del Congo inauguró su presidencia. Spehar cargó contra la reanudación de las hostilidades entre EE.UU. e Irán del pasado fin de semana y alertó de que cada ataque acerca a "una situación de error de cálculo" que podría tener consecuencias devastadoras para la región y la economía mundial. Según declaró, esta escalada demuestra "cuán frágil es la situación" y "los riesgos de una mayor".

Los talibanes parten hacia Irán Uno de los principales representantes del régimen talibán, el viceprimer ministro de Asuntos Económicos, Abdul Ghani Baradar, partió este jueves hacia Irán acompañado por el ministro de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, para asistir al multitudinario funeral de Estado de Alí Jameneí, exlíder supremo de Irán. "El viceprimer ministro de Asuntos Económicos del Emirato Islámico de Afganistán, Abdul Ghani Baradar Akhund, partió hoy hacia Irán para participar en la ceremonia fúnebre del exlíder religioso de Irán, el ayatolá Alí Jameneí", escribió en X el portavoz adjunto talibán, Hamdullah Fitrat.

Andrea López-Tomàs 1.000 días del ataque de Hamás Israel ruge de dolor por una herida que hace 1.000 días que se abrió y sigue sin cerrarse. La sociedad israelí ha vuelto a salir a las calles para conmemorar a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y reivindicar justicia para ellas. Los diferentes actos convocados para este jueves ponen en el centro la exigencia de las familias de los asesinados y los secuestrados al Gobierno para que cree una comisión estatal de investigación, el órgano de investigación más poderoso del país, que investigue los fallos que permitieron la tragedia. Ante su constante negativa, casi tres años después del ataque, los parientes han exigido la dimisión del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Lea aquí la noticia completa.

Las amenazas de Irán El Ejército iraní advirtió este jueves de que los buques que no navegan por las rutas establecidas por la República Islámica “recibirán una respuesta inmediata y contundente” y avisó a Estados Unidos de evitar interferencias en el estratégico paso. “Todos los petroleros y buques comerciales están obligados a utilizar la ruta designada por Irán para cualquier tránsito seguro por el estrecho de Ormuz”, afirmó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado recogido por medios iraníes.

Dmitri Medvédev acudirá al funeral de Jameneí El Kremlin informó este jueves de que el expresidente ruso Dmitri Medvédev acudirá al funeral del fallecido líder iraní Alí Jameneí. "Sí, efectivamente. Dmitri Medvédev estará presente en la ceremonia de despedida", confirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Adrià Rocha Cutiller EEUU e Irán terminan su segunda ronda de conversaciones Estados Unidos e Irán han terminado este jueves su segunda ronda de negociaciones técnicas tras la firma del preacuerdo entre ambos países hace dos semanas, en un clima de "progreso positivo", a pesar de los casi nulos avances en las charlas. Según el plan inicial estipulado en el preacuerdo, Teherán y Washington debían emplazarse a empezar a hablar sobre las cuestiones nucleares persas tras la primera firma a mediados de junio, en un plazo máximo de 60 días. Pero tales conversaciones, según han confirmado los países mediadores Catar y Pakistán este jueves no han empezado. Lea aquí la noticia completa.

Qatar confirma avances en conversaciones de Doha entre EE.UU. e Irán Mediadores de Qatar y Pakistán se reunieron por separado este miércoles en Doha con delegaciones de Estados Unidos e Irán, dentro de las conversaciones técnicas indirectas sobre la implementación del Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países tras el conflicto iniciado a finales de febrero. El portavoz de la Cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, declaró en X que se registraron avances positivos "en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad", con base en lo tratado en la Cumbre de Lake Lucerne, en Suiza. También, añadió que las partes acordaron continuar las conversaciones, con una próxima reunión que se fijará "en el momento más pronto posible" tras concluir los funerales del ayatolá Alí Jamenei, expresidente supremo de Irán. Las delegaciones no se reunieron entre sí de manera directa, ya que los mediadores transmiten los mensajes entre ambas partes.

Ejecutado un hombre en Gaza que supuestamente colaboraba con Israel El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles la ejecución de hombre por supuestamente colaborar con las autoridades de Israel, incluyendo el ataque mortal contra el que fuera líder del brazo militar del grupo palestino Izz al Din Haddad, en mayo. Las fuerzas de seguridad vinculadas a Hamás han ejecutado a un hombre que responde a las iniciales M.M. y que describen como "colaborador" con Israel, según han señalado en una nota difundida a través del diario 'Filastin'. Así, han justificado su ejecución por "su responsabilidad en el asesinato del jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam Izz al Din Haddad y su participación en otros asesinatos y masacres en la Franja de Gaza".