Doble terremoto en el Pacífico: un temblor de 6,4 se deja sentir en el sur de Japón y otro de 6,2 en el norte de Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió este viernes la prefectura japonesa de Okinawa, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que advirtió de ligeras fluctuaciones en el nivel del mar, si bien no emitió alerta por tsunami.

El seísmo tuvo lugar a las 13:05 hora local (4:05 GMT) y la profundidad del hipocentro fue muy superficial. El epicentro se ubicó frente a la costa noroeste de la isla de Miyako, según la JMA.

La agencia indicó que no existe riesgo de tsunami a causa del terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la isla de Kumejima, donde se registró un nivel tres de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Otro terremoto en Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió este viernes la isla de Halmahera, en el noreste de Indonesia, sin que las autoridades hayan informado por el momento de víctimas o daños materiales ni activado la alerta de tsunami.

La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor en el mar, a 58,5 kilómetros de la ciudad de Tobelo, capital de la región y ciudad más grande de la isla, mientras que el hipocentro fue ubicado a 120 kilómetros de profundidad.

A principios de abril, una persona falleció en la provincia de Célebes Septentrional a raíz de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el Mar de las Molucas, que separa a las islas indonesias de Molucas y Célebes, y se activara una alerta de tsunami para esta región de Indonesia y el sur de Filipinas.

En diciembre de 2004, un fuerte terremoto en el norte de Sumatra causó un tsunami que dejó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico.

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