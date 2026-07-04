Los estadounidenses desafían al calor extremo para celebrar los 250 años de su Independencia

Miles han desafiado las temperaturas récord y la humedad sofocante para celebrar los 250 años de la Independencia de EEUU este 4 de julio, que en ciudades como la capital, Washington, han atraído a visitantes y locales hasta la Explanada Nacional, desde donde hablará esta noche el presidente, Donald Trump.

"¡A pesar del calor, que no es tan intenso como se pronosticaba, la multitud en D.C. es increíble! ¡El amor por nuestro país nunca ha sido tan fuerte!", escribió Trump en su red Truth Social, donde además elogió a los pilotos que sobrevolaron la ciudad desde poco después del mediodía.

El mandatario, que ha sido acusado por sus detractores de "secuestrar" los festejos, adelantó que ofrecerá su discurso "alrededor de las 10:00 p.m. (2:00 GMT) en el Monumento a Lincoln".

"El Estanque Reflectante luce magnífico a pesar de todo lo que sufrió a manos de los vándalos. Vaciaremos el agua y repararemos los daños rápidamente justo después de este gran fin de semana", prometió.

Trump deseó un "Feliz Día de la Independencia" y agregó: "¡¡¡Nuestro país está más fuerte que NUNCA!!!", un mensaje similar al que ofreció la víspera en el emblemático monte Rushmore y que se espera repita esta noche.

Celebraciones en medio de una ola de calor

Aún cuando muchos eventos tuvieron que ser modificados debido a las temperaturas extremas, con especial peligro para el noreste y los estados del Atlántico Medio, miles de personas se han acercado a la Explanada Nacional, sede de la Gran Feria Estatal Estadounidense y desde donde se podrá ver un show de fuegos artificiales.

Vestidos con los colores blanco, azul y rojo y la infaltable bandera de las barras y las estrellas, los asistentes a la fiesta en la capital han tenido que pasar estrictos controles de seguridad para acceder al área de las celebraciones, que abrió horas más tarde de lo previsto.

Los organizadores han instalado ventiladores y puntos de hidratación para los participantes, que trataban de resguardarse a la sombra, algo que también intentaban quienes entraron a la FIFA Fan Zone en el emblemático parque.

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El peligro por el calor extremo ha sido tal que el Desfile Nacional por el 4 de julio, un evento con décadas de tradición que debía celebrarse este sábado, fue cancelado abruptamente debido a las alertas. Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776, tampoco celebró ayer su emblemático desfile por el mismo motivo.

Fuente: El Periódico