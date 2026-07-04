Latinoamérica
La muerte de una bebé comprada por 19 euros destapa una red de venta con fines de explotación en Bolivia
La Policía presume que la niña falleció por una neumonía, aunque será la autopsia practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la que determine oficialmente la causa de la muerte
EP
La muerte de una bebé de seis meses en Bolivia ha destapado una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación infantil. La bebé habría sido comprada a su madre indígena ayorea por 150 bolivianos (unos 19 euros) y la promesa de recibir 50 bolivianos mensuales (6,30 euros) a cambio de su uso en actividades de mendicidad en la ciudad de Cochabamba.
El Ministerio Público investiga presuntos delitos de homicidio y trata y tráfico de personas y dos personas permanecen detenidas a la espera de audiencia cautelar, informa el diario boliviano 'El Deber'.
La investigación comenzó después de que personal de un hospital de la zona oeste de Cochabamba informara del ingreso de la bebé sin signos vitales.
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) iniciaron las pesquisas que llevaron a la detención de Elías M. Ch., de 18 años, y Marisabel W. D., de 32 años, quienes aseguraron ser familiares de la menor, ha explicado el director de la FELCC, Rolando Vera.
Sin embargo, pronto se descubrió que la niña había sido trasladada desde Puerto Suárez, en Santa Cruz, por personas que no eran sus progenitores.
La directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Cynthia Prado, ha explicado que la bebé llegó acompañada por personas ajenas a su familia y que, durante las intervenciones, se constató que esos mismos adultos estaban con otros niños.
La Policía presume que la niña falleció por una neumonía, aunque será la autopsia practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la que determine oficialmente la causa de la muerte.
La FELCC y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizaron una operación en Cochabamba y rescataron a cuatro menores de edad, dos de 13 años y dos de 9 años, que también eran utilizados para pedir limosna en las calles de la ciudad.
Fuente: El Periódico
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