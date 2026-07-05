Fondo contra la desigualdad
Corea del Sur pagará políticas sociales con los impuestos recaudados de fabricar chips e IA
El Gobierno surcoreano pretende repartir los beneficios de las industrias pujantes y combatir la creciente desigualdad
EFE
Corea del Sur creará un fondo público para políticas sociales que alimentará con el dinero recaudado vía impuestos por la fabricación de semiconductores o inteligencia artificial. El objetivo de ejecutivo surcoreano es aprovechar los ingresos fiscales adicionales obtenidos por el auge del sector de los semiconductores y la IA para impulsar el crecimiento futuro y luchar contra la creciente desigualdad, según ha afirmado este domingo el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik.
"Tenemos la intención de crear un fondo con ingresos fiscales adicionales para realizar inversiones audaces en el futuro de Corea del Sur", afirmó Kang durante una reunión de altos cargos del Ejecutivo y del gobernante Partido Democrático (PD), según la agencia de prensa surcoreana Yonhap.
Kang afirmó que este fondo servirá para "responder a la polarización" de la economía "en forma de K", como se define a una situación en la que personas e industrias crecen a ritmos muy diferentes y aumenta la desigualdad, una situación cada vez más asociada al 'boom' del sector de la IA.
En particular, el fondo irá destinado a inversiones y a dar "apoyo para emprendedores y empleo para jóvenes de entre 20 y 30 años", ha explicado el jefe de Gabinete. El portavoz principal del Partido Democrático, Kang Jun-hyun, ha afirmado en declaraciones recogidas por Yonhap que el Gobierno se limitó a "esbozar" el propósito del fondo, sin proporcionar detalles más específicos.
Repartir los beneficios
Esta semana, el Gobierno surcoreano presentó una serie de proyectos industriales en los sectores de semiconductores, inteligencia artificial física y centros de datos de IA, respaldados con inversiones cercanas al billón de dólares procedentes de Samsung Electronics, SK hynix y agencias gubernamentales, entre otros.
Los planes de crear este "fondo de futuro" fueron desvelados después de que el pasado mayo el jefe de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Yong-beom, planteara la necesidad de repartir entre los ciudadanos del país asiático los beneficios fiscales generados por el auge de la IA.
Estas declaraciones generaron una fuerte polémica en el país asiático, ante las acusaciones de que en realidad estaba planteando repartir los beneficios empresariales entre los ciudadanos surcoreanos. Un extremo que negó el propio presidente surcoreano, Lee Jae-myung.
Fuente: El Periódico
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