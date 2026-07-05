Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Cientos de miles de personas despiden en Teherán los restos mortales de Alí Jamenei

Al menos dos muertos por ataques con drones israelíes en Gaza pese al alto el fuego

Al menos dos civiles palestinos han fallecido y un número aún por determinar han resultado heridos, algunos de ellos en estado crítico, este sábado por la noche en ataques con drones perpetrados por las fuerzas israelíes en zonas del norte y centro de Gaza, tras los al menos diez ataques israelíes registrados a lo largo de la jornada en el enclave palestino a pesar del alto el fuego en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

Un palestino ha muerto después de que un dron israelí atacara a un grupo de personas cerca del cruce de Asqula, en el este de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas a la agencia palestina de noticias Wafa.

Otro civil ha perecido en un ataque separado, en el que varias personas más han resultado heridas de diversa consideración, después de que otro dron israelí impactara en una zona cercana a la rotonda de Abu Sharkh, al oeste del campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según las mismas fuentes.