Tragedia en el país sudamericano
EEUU defiende su plan de transición controlada en Venezuela pero asegura que la prioridad actual es responder a las consecuencias del doble terremoto
Antes de avanzar en la agenda que debe desembocar en elecciones libres es necesario, según Washington, ayudar al pueblo sacudido por el desastre
"El Departamento de Estado de los EEUU está concentrado totalmente en la respuesta a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela", dijo el encargado de la administración de Donald Trump en Caracas, John Barrett. Acompañado del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, el responsable de la articulación diplomática entre Washington y el Gobierno provisional de Delcy Rodríguez dijo que el plan de tres fases diseñado para Venezuela (la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática) sigue en pie, "pero vamos a permanecer concentrados en las labores de ayuda al pueblo venezolano".
Barrett aseguró que la ayuda humanitaria internacional asciende a más de 310 millones de dólares. Remarcó que esa ayuda se está entregando de manera "confiable". La "presidenta encargada" ha atendido "todas las solicitudes" norteamericanas para que eso suceda. Barrett reveló que se han entregado 62.000 kits de higiene a quienes lo perdieron todo, así como comidas calientes en los albergues. "El equipo de respuesta de EEUU permanece sobre el terreno, trabajando de la mano con colaboradores, enviando agua, alimento a albergues y otras asistencias claves para las comunidades afectadas. La logística y las capacidades de transporte han sido indispensables para esta labor". Donovan se ha reunido con la mandataria interina y parte de su equipo.
Durante la rueda de prensa realizada a través de la plataforma Zoom y sin cámaras encendidas, Donovan negó que militares de su país controlen el aeropuerto internacional de Simón Bolívar tras el doble seísmo. Lo que hacen es apoyar el tráfico aéreo de los aviones que vienen con suministros para las víctimas de la tragedia que ha dejado como saldo provisorio más de 3500 muertos y miles de heridos. Debido al cierre temporal de Maiquetía, los aviones parten o aterrizan en la terminal de Valencia, en el estado Carabobo.
Por el momento, Washington no ha hecho comentarios sobre el pedido de Rodríguez de liberación de los activos venezolanos confiscados como parte de las sanciones internacionales contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Por lo pronto, el Gobierno provisional ha iniciado una conversación con el Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción. Como parte de esas tareas, que serán largas y arduas, el Estado venezolano comenzó a planificar las demoliciones controlas de las estructuras edilicias afectadas por los temblores del 24 de junio. Este martes se iniciaron esas tareas en algunas zonas de Caracas.
Según los primeros cálculos de la ONU y especialistas en temas de desastre, Venezuela necesitará de al menos 9000 millones de dólares para recuperar su infraestructura y las viviendas destruidas.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista