Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Tareas de rescate

Suben a 35 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

El equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El número de españoles fallecidos en los dos terremotos en Venezuela de la semana pasada ha aumentado hasta los 35 mientras que son ya 142 desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los trabajos de los rescatistas, según los datos aportados este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además, hasta el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido 1.052 llamadas relacionadas con esta catástrofe, que se suman a las 1.604 que ha atendido el consulado. Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas y ha pedido a los españoles que se encuentran en Venezuela que las utilicen.

En red social 'X' la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo informa del despliegue del equipo START y añade que el objetivo es "recibir pacientes en menos de 36 horas". Se trata del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias), un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos y, hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
  3. Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
  5. Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
  6. Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
  7. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
  8. Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista

Arranca el ciclo musical Tiempos Nuevos: estos son los grupos que actúan en la primera jornada

Arranca el ciclo musical Tiempos Nuevos: estos son los grupos que actúan en la primera jornada

Avilés reivindica la economía circular como estrategia industrial para ganar competitividad

Avilés reivindica la economía circular como estrategia industrial para ganar competitividad

Colunga refuerza la población de trucha autóctona con una suelta de 6.000 ejemplares

Colunga refuerza la población de trucha autóctona con una suelta de 6.000 ejemplares

La Asociación Galbán dona un ecógrafo valorado en 40.000 euros al HUCA financiado con los fondos obtenidos en la marcha solidaria "Corre con Galbán"

La Asociación Galbán dona un ecógrafo valorado en 40.000 euros al HUCA financiado con los fondos obtenidos en la marcha solidaria "Corre con Galbán"

Luis Enrique, 56 años: "Mis padres tuvieron que dejar su pueblo para venir a Gijón en los años sesenta y dar una oportunidad a sus hijos"

Luis Enrique, 56 años: "Mis padres tuvieron que dejar su pueblo para venir a Gijón en los años sesenta y dar una oportunidad a sus hijos"

Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”

Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”
Tracking Pixel Contents