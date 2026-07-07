Conflicto en Oriente Medio
Dos explosiones en Damasco cerca del hotel donde debía alojarse Macron en su visita de hoy a Siria
Se trata del primer contacto de un jefe de Estado de la Unión Europea con el Gobierno interino desde la caída del régimen de Bashar al-Asad
Redacción
Dos artefectos explosivos han detonado en las inmediacionedel hotel de Damasco donde estaba previsto que se alojara el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria que empieza este martes. Tras las detonaciones, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, cortaron varias carreteras y reforzaron el dispositivo de protección en torno a la visita presidencial.
Las autoridades no han confirmado todavía la causa de las explosiones y, de momento, tampoco hay constancia oficial sobre víctimas o daños importantes. El incidente coincide con la histórica visita de Macron, la primera de un jefe de Estado de un gran país de la Unión Europea a Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y la llegada al poder del presidente interino Ahmed al-Sharaa. Las autoridades están investigando el origen de las detonaciones y si hay indicios de que iban dirigidas al presidente francés.
Cabe recordar que Damasco ya había sufrido un atentado con bomba el 2 de julio, en un café del centro de la ciudad, en el que murieron al menos nueve personas. Las autoridades sirias lo calificaron de ataque terrorista y la investigación seguía abierta.
Empresas francesas
El presidente de Francia tiene previsto reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, para abordar el fortalecimiento de las relaciones entre Francia y Siria, así como mostrar el apoyo francés a la reconstrucción del país y estudiar la participación de empresas francesas en proyectos de infraestructuras, energía y otros sectores económicos. Por ello viaja acompañado por una delegación empresarial.
Además, Macron pretende defender una transición política inclusiva, con protección para las minorías y el fortalecimiento de las instituciones del nuevo Estado sirio. Hablar sobre la seguridad regional, la lucha contra el terrorismo y la estabilidad en las fronteras con países vecinos, especialmente el Líbano también es otro de los objetivos del encuento.
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