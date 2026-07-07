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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Más de 430 drones contra Moscú
Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 430 drones contra Moscú, la mayoría de los cuales fue neutralizado por el camino y casi 40, en las cercanías de la ciudad, según informó hoy el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. "Desde la noche hasta las 06:00 (05:00 en horario peninsular español) en dirección de la región de Moscú fueron lanzados más de 430 drones. La mayoría fue neutralizada por las defensas antiaéreas por el camino. 36 drones enemigos fueron aniquilados cerca de Moscú", escribió en Telegram.
Sube a 21 el número de muertos en el ataque ruso a Kiev y su localidad cercana de Vishneve
Al menos quince personas murieron en Kiev y otras seis perdieron la vida en la localidad de Vishneve, a unos dos kilómetros al suroeste de la capital de Ucrania, según el balance ofrecido este lunes por las autoridades ucranianas.
Según informó en su cuenta de Telegram el responsable del Servicio de Estatal de Emergencia de la ciudad de Kiev, Timur Tachenko, "lamentablemente, el número de fallecidos a causa del ataque ruso ha ascendido a quince", pues "los equipos de rescate han recuperado el cadáver de una mujer de entre los escombros".
Azerbaiyán convoca al embajador ruso por UN ataque a una gasolinera azerbaiyana en Ucrania
El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán convocó este lunes al embajador ruso en el país caucásico, Mijaíl Yevdokímov, para protestar por un ataque con drones perpetrado la víspera contra una gasolinera de la compañía azerbaiyana SOCAR en Ucrania.
Según informó Exteriores en una nota, este no es el primer incidente de este tipo, ya que en el pasado ya hubo ataques contra instalaciones de SOCAR en Ucrania, incluyendo una estación compresora de gas y un depósito de petróleo en Odesa.
Francia pide a Moscú que cese su "baño de sangre" en Ucrania tras nuevos ataques en Kiev
Francia condenó este lunes las nuevas oleadas de ataques lanzados por Rusia contra Kiev durante la noche del domingo al lunes, que dejaron al menos 14 muertos en la capital ucraniana y otras seis víctimas mortales en la localidad de Vishneve, e instó a Moscú a que cese el "baño de sangre".
En un mensaje en sus redes sociales, el ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunció que "los misiles balísticos de Vladímir Putin (el presidente ruso) volvieron a atacar edificios residenciales en Ucrania", y elevan a al menos 14 los fallecidos al sumarse las víctimas de los bombardeos de la pasada semana.
Trump asegura que Rusia "siente la presión" para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que Rusia "siente la presión" para poner fin a la guerra iniciada contra Ucrania en 2022, al tiempo que ha señalado la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara como el momento para avanzar en la paz.
"Creo que sí siente presión. Quiere que esto termine, y Ucrania también quiere que termine. Estamos en conversaciones y veremos si podemos ponerle fin. Es algo terrible", ha indicado el mandatario estadounidense en declaraciones desde el Despacho Oval, tras incidir en que el fin del conflicto está "mucho más cerca de lo que la gente imagina".
Ucrania confirma ataques a dos refinerías rusas e infraestructura energética en Crimea
El Ejército ucraniano confirmó este lunes ataques a dos refinerías situadas en las regiones rusas de Leningrado y Yaroslavl e informó también de nuevos bombardeos contra una subestación eléctrica clave de Crimea y una terminal petrolera de la península del mar Negro anexionada por Rusia en 2014.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Estado Mayor ucraniano explicó que la infraestructura petrolera atacada es la terminal de Kerch, en el extremo oriental de la península y un nudo clave de almacenamiento y carga y descarga de combustible en la cadena de aprovisionamiento de las tropas rusas en Crimea.
Von der Leyen espera acordar en "días" la última ronda de sanciones contra Rusia tras el ataque a Kiev
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión "seguirá aumentando la presión" sobre Rusia, tras el ataque "indiscriminado" que la pasada noche dejó al menos once muertos y cerca de 60 heridos en Kiev, al tiempo que ha confiado en el acuerdo para la nueva ronda de sanciones esté cerrado en los "próximos días".
"Seguiremos aumentando la presión hasta que Rusia ponga fin al derramamiento de sangre", ha afirmado Von der Leyen en un breve mensaje compartido en redes sociales, en reacción al ataque que el régimen de Vladimir Putin lanzó la noche del domingo "una vez más contra civiles, desde el aire de manera indiscriminada", contra la capital ucraniana.
Kiev decreta este martes como día de luto en recuerdo de las víctimas del "ataque masivo" lanzado por Rusia
Las autoridades de la capital de Ucrania, Kiev, han declarado el martes 7 de julio como un día de luto en recuerdo de las víctimas del "ataque masivo" lanzado por Rusia contra la ciudad durante las últimas horas, que deja al menos once muertos y cerca de 60 heridos, según el último balance oficial.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha resaltado que la decisión ha sido aprobada para celebrar un día "en recuerdo de las víctimas del ataque enemigo más masivo contra la capital", según un mensaje publicado a través de redes sociales.
Dos civiles rusos mueren tras ataques ucranianos en Bélgorod y la anexionada Crimea
Al menos dos civiles rusos murieron este lunes tras ataques ucranianos con drones de corto y largo alcance, según informaron las autoridades de la región fronteriza de Bélgorod y de la anexionada Crimea.
"Recibimos la información de los servicios de emergencias que esta noche un dron FPV ucraniano (de corto alcance) atacó un automóvil en la localidad de Dunaika. El conductor murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", indicaron las autoridades de Bélgorod en MAX.
Zelenski lamenta "el insuficiente suministro de interceptores" tras el "ataque masivo" de Rusia contra Kiev
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este lunes "el insuficiente suministro de interceptores" al país tras el nuevo "ataque masivo" lanzado pro el Ejército de Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, que ha dejado hasta el momento al menos once muertos y más de 60 heridos, según el último facilitado por las autoridades.
"Nuestros guerreros lo hicieron bien hoy a la hora e interceptar drones y misiles de crucero, pero lamentablemente no en el caso de los misiles balísticos rusos", ha dicho el mandatario ucraniano a través de un mensaje en redes sociales. "El motivo es el insuficiente suministro de misiles interceptores", ha sostenido.
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