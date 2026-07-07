Atentado
La principal sospechosa del atentado de Mónaco aparece muerta en Kiev con un disparo en la cabeza
La investigación apunta a que la sospechosa regresó a Ucrania tras el atentado y fue asesinada; dos personas vinculadas a los servicios de seguridad han sido arrestadas
Europa Press
La Fiscalía General de Ucrania ha informado este martes del hallazgo sin vida el lunes por la noche en Kiev de Anastasia Berezovskaya, principal sospechosa del atentado en Mónaco de hace una semana contra el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev.
Las autoridades han logrado dar con ella gracias al testimonio de uno de los dos responsables confesos de estar relacionados con este caso. Se trata de un oficial en activo de los servicios de Inteligencia y de un antiguo agente de las fuerzas de seguridad ucranianas, según ha detallado la Fiscalía en sus redes sociales.
Berezovskaya, de 39 años, presentaba heridas de bala en la cabeza. La mujer había sido señalada como la principal sospechosa del ataque con explosivos que dejó gravemente herido a Ermolaev, a quien tuvieron que amputar una pierna y a su pareja, que sigue en estado crítico, así como a su hijo menor.
Las autoridades han detallado que, a su regreso a Ucrania, la mujer se puso en contacto con su familia y con estas dos personas, que ya han sido detenidas por asesinato. La investigación apunta además que ambos realizaron transferencias bancarias a la sospechosa. Durante los registros, en la casa del exagente "se descubrió un sótano con características similares a las de una cámara de tortura".
Las grabaciones de las cámaras de seguridad identificaron a la mujer, vestida con un gorro negro y ropa holgada, durante varios "viajes de reconocimiento" el 26 y el 27 de junio. Dos días después, esperó a las víctimas en un banco de la Place des Moulins y colocó un artefacto explosivo en las escaleras del edificio.
El empresario --la 23ª persona más rica de su país según la revista Forbes-- reside en el Principado desde al menos 2021, dos años antes había obtenido la nacionalidad chipriota. Asimismo, está sujeto a sanciones ucranianas desde diciembre de 2023 por sus actividades comerciales en Crimea, territorio cuya autoridad reivindica Ucrania tras su anexión a Rusia en 2014.
Fuente: El Periódico
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista