Reino Unido
El líder populista británico Nigel Farage anuncia su dimisión como diputado
La iniciativa pretende zanjar la controversia que rodea a la formación y medir el respaldo ciudadano en un momento de máxima presión política
EFE
El político británico Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, anunció este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a las elecciones parciales en su circunscripción y reafirmar su apoyo en las urnas tras varios escándalos sobre financiación.
"Hoy dimito como diputado por Clacton on Sea (sureste de Inglaterra), forzando por tanto una elección parcial", dijo hoy en una rueda de prensa el político, de 62 años, para después añadir que se presentará a la reelección y "luchará para ganar y continuar la revolución política" iniciada por su partido.
La renuncia de Farage llega después de que el periódico The Sunday Times revelase que no había declarado ante el Parlamento las donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, condenado en Estados Unidos, pero el político insistió en que "no había hecho nada malo ni había infringido ninguna ley".
Fuente: El Periódico
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