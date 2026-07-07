Caso de malversación
Marine Le Pen, ante una sentencia histórica que podría apartarla de la carrera al Elíseo en 2027
El Tribunal de Apelación de París decide si mantiene los cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata contra la líder de la extrema derecha francesa
Marine Le Pen, la líder del partido de extrema derecha francesa Agrupación Nacional, se enfrenta este martes a una sentencia histórica que podría apartarla de la política e impedirle presentarse al Elíseo en abril de 2027, en unos comicios presidenciales en los que las encuestas la dan como favorita para suceder a Emmanuel Macron.
Cientos de periodistas llevaban desde las cinco de la mañana haciendo cola frente al tribunal situado en Ile de la Cité , el mismo edificio donde Maria Antonietta fue encarcelada en 1793, con la esperanza de conseguir un asiento en la sala de audiencias. Es la noticia del día o quizás, incluso, del año. Le Pen sabe que se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su carrera, y así lo confirmó horas antes con un escueto mensaje: “Este es el momento más importante de nuestra familia política”. Tras diez años de investigación y varios años de proceso judicial, los magistrados del Tribunal de Apelación de París deben decidir si confirman la condena impuesta en primera instancia por malversación de fondos públicos en el caso de los falsos asistentes parlamentarios europeos de Agrupación Nacional. Si mantienen la pena de cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata, Le Pen quedaría automáticamente apartada de la carrera presidencial.
La lectura del fallo empezará a las 13.30h, y sobre la mesa hay tres escenarios: confirmación íntegra de la sentencia, reducción o modificación de la pena de inhabilitación permitiendo a Le Pen seguir como candidata, o revocación total o parcial del fallo.
La líder de la extrema derecha había puesto una condición para presentarse a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en abril de 2027: no llevar pulsera electrónica. "No podemos hacer campaña en estas condiciones... ¿Acaso se puede hacer campaña sin salir por la noche a reunirse con los votantes en mítines? Esa sería otra forma de impedir que yo sea candidata", justificó el pasado mes de febrero durante una entrevista para la cadena francesa BFMTV.
Bardella, el sucesor
En el caso de que el tribunal la condene, a la heredera de la extrema derecha francesa todavía le queda el comodín de la Corte de Casación, que analizaría nuevamente su condena en febrero de 2027. Pero por calendario, Le Pen ya no llegaría a hacer campaña y ser candidata a la presidencia de Francia. El partido contempla esta posibilidad y desde hace meses su sucesor, Jordan Bardella, ha ocupado prácticamente todo el espacio político de la extrema derecha, e incluso ha protagonizado un polémico 'posado robado' en una famosa revista del corazón junto con la joven aristócrata, María Carolina de Borbón.
Bardella mostró su apoyo a Marine horas antes del veredicto y declaró estar "tranquilo y preparado para aceptar las consecuencias" de la decisión del tribunal de apelaciones.
Para la oposición, poco importa la decisión de la justicia y quién sea el próximo candidato, puesto que "sigue siendo la extrema derecha", afirmó el presidente de los ecologistas en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain. Lo mismo para los socialistas, quienes consideran que no existe una preferencia entre Marine Le Pen ni Jordan Bardella: "Son las mismas ideas contra las que hay que luchar pase lo que pase, el mismo peligro para la República", añadió.
La derecha moderada se muestra más cauta y prefiere no pronunciarse. El presidente de Los Republicanos en la Asamblea Nacional, Laurent Wauquiez, pidió este martes no politizar la decisión judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista