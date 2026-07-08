Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Guerra comercial

Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bruselas

La Comisión Europea dijo este miércoles que "siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea y de sus Estados miembros estén completamente protegidos", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya pedido cortar "todo el comercio" con España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
  2. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
  4. Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
  6. Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): expertos Ingenieros industriales alertan que pueden desplazar la contaminación y el ruido a la periferia
  7. Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”
  8. El Principado aplicará mejoras fiscales a los asturianos para paliar el cobro de la tasa turística

Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España

Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España

¿Por qué nunca se cae la red en un concierto con 80.000 personas?

¿Por qué nunca se cae la red en un concierto con 80.000 personas?

Avilés abre un refugio de esperanza para activistas colombianos amenazados de muerte

Avilés abre un refugio de esperanza para activistas colombianos amenazados de muerte

La inteligencia artificial se pone al servicio del doblaje en la Universidad de Oviedo

La inteligencia artificial se pone al servicio del doblaje en la Universidad de Oviedo

Gijón bate récord de capturas de avispa asiática, con 4.000 reinas atrapadas, y evita la proliferación de "millones" de nuevos ejemplares

Gijón bate récord de capturas de avispa asiática, con 4.000 reinas atrapadas, y evita la proliferación de "millones" de nuevos ejemplares

La Comisión Nacional del Mercado de Valores está "recabando y analizando" información sobre la salida de Escribano de Indra

La Comisión Nacional del Mercado de Valores está "recabando y analizando" información sobre la salida de Escribano de Indra
Tracking Pixel Contents