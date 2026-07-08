La Comisión recuerda que tiene un dispositivo listo para apoyar labores de extinción de los incendios, en plena ola de calor en Europa

"Las olas de calor aumentan el riesgo de incendios forestales", ha dicho este miércoles la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, durante un debate en el Parlamento Europeo en el que ha asegurado que la Comisión Europea ha "aprendido la lección" y ha reforzado su dispositivo de respuesta en caso de catástrofe, para apoyar los esfuerzos de los gobiernos europeos contra el fuego.

"El año pasado, se quemaron más de un millón de hectáreas en la UE, la cifra más alta jamás registrada", ha explicado Lahbib. Y este año, "la temporada de incendios forestales ha empezado inusualmente pronto". Aunque la comisaria ha recordado que son las autoridades nacionales las principales responsables de hacer frente a este tipo de emergencia, "la Comisión apoya a los Estados miembros a lo largo de todo el ciclo de desastres".

El pasado mes de junio, Lahbib anunció que Bruselas ponía en marcha un dispositivo "sin precedentes" para poder hacer frente a los incendios forestales en verano. "Tras las lecciones aprendidas el verano pasado, hemos reforzado nuestra capacidad de respuesta en el sur de nuestra Unión con una nueva estación regional europea de bomberos en Chipre", ha explicado la comisaria.

Ese Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias permitirá reaccionar más rápidamente en caso de crisis. La Unión Europea tiene 777 bomberos dispuestos a ser desplazados en los países de más alto riesgo: España, Chipre, Grecia, Italia, Portugal y Francia. También hay 22 aviones de extinción y 5 helicópteros listos para dar apoyo. Además, el satélite Copernicus está a disposición de los gobiernos que lo soliciten.

Lahbib ha explicado que solo en los últimos días, Francia y Portugal han tenido que solicitar ayuda debido a los graves incendios forestales. La comisaria ha explicado que se han movilizado 9 aviones de rescate, 6 a territorio francés y 3 a territorio portugués, para apoyar las labores de extinción de estos países.

Una cuestión de vida o muerte

Europa se enfrenta estos días a la segunda ola del calor de este verano. "Europa es el continente que se calienta más rápido en el planeta", ha asegurado la comisaria. Lahbib ha dicho que este año "han vuelto a batirse récords" y ha apuntado con preocupación a este nuevo episodio con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados en buena parte del continente.

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"Las consecuencias de la reciente ola de calor fueron graves: la productividad laboral disminuyó, las escuelas cerraron, lugares de trabajo cerrados, hospitales colapsados, carreteras dañadas, vías férreas deformadas y cultivos devastados", ha dicho la comisaria. "Pero es la gente la que paga el precio más alto", ha añadido, en referencia a las cientos de muertes vinculadas a las altas temperaturas de las que han informado países como Francia, Bélgica o Países Bajos.