Trump autorizará a Ucrania a fabricar misiles Patriot para frenar los bombardeos rusos a ciudades

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había acudido a la cumbre de la OTAN que se ha cerrado este miércoles en Ankara con una misión principal: reforzar las defensas antiaéreas de su país para así proteger a la población civil de los cada vez más mortíferos bombardeos de Rusia contra las ciudades ucranianas. Y todo parece indicar que lo ha conseguido, a juzgar por las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, poco antes de iniciarse una reunión que ambos mantuvieron en los márgenes de la cita atlantista en la capital de Turquía.

Durante su intervención, el líder de la Casa Blanca ha anunciado su disposición a permitir a Ucrania construir en su territorio misiles de defensa aérea con patente estadounidense. "Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots, ha anunciado el presidente norteamericano, antes de enorgullecerse de un gesto que, eso sí, ha venido acompañado de una sutil pulla dirigida a su interlocutor ucraniano, con quien en el pasado ha protagonizado sonoros desencuentros. "No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", ha especificado. A decir de Trump, Lockheed Martin, la empresa constructora de nacionalidad estadounidense, aún no ha sido informada de la decisión, "pero se va a arreglar".

Gran relevancia

La decisión del magnate neoyorquino adquiere especial relevancia ante el cariz que ha adquirido el conflicto en los últimos meses. Una vez neutralizada la Flota Rusa del Mar Negro gracias al eficaz empleo por el bando ucraniano de drones navales en los primeros compases de la guerra, con la línea de frente estabilizada y las tropas rusas sin apenas concretar avances sobre el terreno, la lucha se está trasladando al espacio aéreo, con las fuerzas de Putin abriendo fuego con frecuencia contra ciudades ucranianas y causando decenas de fallecidos civiles.

Equipos de rescate en un edificio de apartamentos parcialmente derrumbado tras un ataque con misiles y drones por Rusia en Kiev, Ucrania. / Andrew Kravchenko / Bloomberg

En sus últimas intervenciones, el presidente Zelenski ha enfatizado la necesidad de mejorar las capacidades aéreas de su país, ya que, según su opinión, será en este dominio "donde se decidirá" la guerra. "Si uno detiene la guerra en tierra, si le niegas al enemigo el dominio en el mar, entonces el siguiente campo de batalla es el aire", ha subrayado. "Y francamente, en este aspecto no es tan importante quién posee el territorio más grande", ha concluido. Los ataques ucranianos con aviones no pilotados contra refinerías e instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos en territorio ruso han provocado carestía de gasolina y combustible en varias regiones, provocando colas kilométricas de vehículos ante las gasolineras en regiones alejadas como Zabaikalie, en Siberia, a orillas del lago Baikal.

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Las peticiones de Zelenski tenían en la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su principal aliada. "La noche pasada, el régimen ruso ha atacado ciegamente a civiles desde el aire, con 400 drones y misiles atacando la capital desde el aire. Ucrania necesita más defensa aérea y lo vamos a discutir esta semana en la cumbre de Ankara", había escrito la mandataria alemana antes de la cita atlantista en un post publicado en la red social X.