Trump llama a España "una causa perdida" y ordena el fin de todo vínculo comercial

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este miércoles a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, a romper todo acuerdo comercial y cerrar todo negocio con España, país que es "una causa perdida" según el multimillonario.

"No quiero ningún tipo de negocio nunca más con España. Son un aliado terrible. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Cierra todo comercio con España, por favor. Incluyendo visitas. ¿De acuerdo? Inmediatamente, y ni siquiera hables con ellos. No tienen arreglo", le ha dicho a Bessent en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, Turquía.

Desde esta semana, Rutte ha estado por activa y por pasiva asegurando que los países europeos de la OTAN están aumentando considerablemente su gasto en defensa, y ha inaugurado varios nuevos proyectos de financiación militar para convencer a un Trump que sigue criticando a los aliados y tachándoles tanto de "insolidarios como cobardes".

"Los españoles no tienen arreglo. Son mala gente, porque todo el mundo trabaja, paga... y España en particular... bueno, junto con un par mas, dice que no abiertamente. Es hostil. Veremos qué tan hostiles siguen siendo cuando llamen de nuevo diciendo: 'por favor por favor, ¡queremos comerciar contigo, señor!'", ha dicho Trump en un tono de mofa: "Hacen mucho dinero de nuestro comercio, y veremos ahora cómo no hacen más. No quiero nada de comercio con ellos", ha continuado el estadounidense.

Quién es papá

A su lado, Rutte escuchaba sin hacer ninguna mueca. "Señor presidente, pero has conseguido que España pague el 2%. Han hecho un gran esfuerzo en el último año. Hay aún problemas que solucionar, pero han llegado. Sin ti en esta silla, esto no hubiese pasado. Lo has hecho tú", ha dicho el secretario general de la OTAN, quien en el pasado ha catalogado a Trump de "papá", tanto en privado como en público.

"Si Biden hubiese tenido un poco de cerebro, que no tenía, estarían ya pagando antes. Pero no", ha contestado Trump. "Pero lo has conseguido tú. Esta es tu victoria. Sin ti no hubiese pasado", ha dicho Rutte: "Por eso me gustas, Mark", ha rematado Trump.

En la cumbre de la OTAN del año pasado, los 32 aliados acordaron subir su gasto militar hasta el 5% del PIB hasta 2035. España asegura que está en camino, pero que no invertirá a niveles que "supongan un riesgo para el estado del bienestar".

En la rueda de prensa con Rutte, Trump también se ha referido al último intercambio de ataques con Irán en el estrecho de Ormuz. "Yo creo que el pre-acuerdo con Teherán está muerto. Ya no me apetece más. Son basura. Están enfermos. Son violentos, sangrientos, y si tuviesen la bomba atómica la usarían. Hablaré con los negociadores, pero tratar con ellos es una pérdida de tiempo. Son unos mentirosos. A lo que mi respecta, está terminado. Podemos seguir hablando, pero no paran de mentir", ha espetado el multimillonario.