El 'criptogate' agoniza en medio de la euforia mundialista en Argentina

Las emociones de buena parte de los argentinos están gobernadas estas horas por el Mundial y lo que pueda hacer Leo Messi para colmar sus sueños de ser otra vez campeones. La economía, la política y la justicia no capturan las miradas de la sociedad, y es muy probable que ese eclipse se mantenga en la medida que se sostenga el frenesí futbolístico. Entre goles y cánticos, poublicidades que auguran victorias y conversaciones ininterrumpidas sobre lo que ocurre en Estados Unidos, el llamado 'criptogate' ha dado señales de extremaunción judicial. La causa iniciada por la estafa con la criptomoneda Libra que tiene a los hermanos Javier y Karina Milei en el centro de las denuncias, está a punto de quedar en la nada. "Terapia intensiva", diagnosticó el portal La Política Online. El juez Marcelo Martínez De Giorgi decidió apartar a los querellantes que representaban a damnificados. "La investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar", añadió la publicación. Según Hugo Alconada Mon, columnista de La Nación y uno de los periodistas que más ha indagado sobre las ramificaciones del caso $LIBRA, se "acrecienta el horizonte de impunidad final".

"Una gran noticia para Milei", dijo el diputado peronista (oposición), Juan Grabois, quien se desempeña además como abogado querellante de damnificados por el timo. "No es casual", comentó el centrista Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora de la estafa que el año pasado había recomendado el juicio político del mandatario sin el menor impacto institucional. "Es un aporte de campaña a Milei", señaló otro diputado opositor, Itai Hagman.

El magistrado aceptó una petición del Mauricio Novelli, amigo y exempleador del presidente en sus tiempos de tertuliano televisivo, además de ser otro de los involucrados en una maniobra por más de 100 millones de dólares. Los querellantes ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba. Para el juez, los querellantes no pudieron acreditar el "perjuicio real y directo" de sus representados. A Martínez De Giorgi le pareció más importante investigar el patrimonio de las supuestas víctimas que dilucidar si existió una acción del jefe de Estado incompatible con la función pública.

Cinco millones de dólares

El 'criptogate' estalló en febrero de 2025 y desde entonces nunca fueron citados en el tribunal los testigos directos ni los sospechosos. La fiscalía alegó no tener recursos ni presupuesto.

Aunque Milei siempre se consideró inocente, se abstuvo de cantar victoria. La medida judicial adoptada ha provocado estupor en los conocedores de un expediente con pruebas desatendidas de alto impacto. Una de ellas se relaciona con la disposición de Novelli y el norteamericano Hayden Davis de pagar al anarco capitalista al menos cinco millones de dólares a cambio de promocionar la criptomoneda, algo que sucedió en febrero de 2025. Existen además datos irrefutables sobre los vínculos entre Davis y los Milei así como las transferencias por un millón de dólares que coinciden con el momento en que Novelli era invitado por Milei a la sede del Ejecutivo. En uno de los momentos candentes del escándalo, el propio Novelli vació sus cajas de seguridad, preocupado por las derivaciones judiciales del caso. Por estos días es un hincha más de la selección argentina en el Mundial y se toma selfies en los estadios. "Que manera de sufrir", escribió en X. No quedó claro si hablaba de los partidos del equipo o ironizaba sobre lo que iba a ocurrir con la causa que lo involucraba. "Bajo un estándar aceptable del Estado de derecho, se pondrían en juego la continuidad de un Gobierno y la libertad de sus cabezas. Sobre ningún presidente de la democracia pesaron sospechas tan directas como en $LIBRA", dijo el analista político Sebastián Lacunza.

Malestar con la corrupción

Milei ha tomado distancia de la fiebre mundialista. Se lo vio sin embargo eufórico durante los fastos en Buenos Aires del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Por primera vez en la historia argentina hubo fuegos artificiales y abrazos intensos con el embajador Peter Lamelas. El júbilo coincidió con las informaciones sobre el declive judicial del 'criptogate'. Algunos analistas señalan que un probable desenlace judicial favorable para Milei no está disociado del interés de Washington en su continuidad al frente del Gobierno más allá de diciembre de 2027.

Una reciente encuesta de AtlasIntel y Bloomberg da cuenta de que casi el 50% de los argentinos ubica a la corrupción en el primer lugar de sus preocupaciones. El presidente tuvo que sacrificar a su jefe de ministros, Manuel Adorni, debido a sus enormes dificultades para demostrar el enriquecimiento alcanzado al entrar en la función pública. El 62% califica la economía del país como mala y el 73% cree lo mismo en lo que respecta al panorama laboral. En ese sondeo, Milei obtiene el 40% de imagen positiva y un 57% negativa. Todavía es un aspirante competitivo a la reelección. El gobernador bonaerense, el peronista Axel Kicillof, suma un 38% positivo y 56% negativo. Lo notable de esta medición es que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien acaba de cumplir el primero de sus seis años de prisión domiciliaria por un caso de corrupción que ella considera una manera de excluirla del juego político, tiene el respaldo del 34% positivo de las personas consultadas. La imagen negativa es del 61%.

Donald Trump ha resultado en tres oportunidades crucial para la supervivencia del Gobierno de ultraderecha. El sostén financiero a condición de que los argentinos respalden a la ultraderecha en las urnas en los comicios parlamentarios de octubre le permitió a Milei construir una nueva mayoría en el Congreso. Washington hizo valer su peso en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Argentina obtuviera un respaldo del organismo. A la vez, EEUU contribuyó de manera decisiva para que el juicio en un tribunal neoyorquino por la petrolera YPF fuera favorable a Buenos Aires. No faltan por estas horas observadores tentados de considerar al posible epílogo del 'criptogate' como una nueva aunque oblicua participación norteamericana en la escena argentina.

Alianza inédita

Señala Jorge Liotti, columnista de La Nación, que Milei ha forjado con Trump una relación inédita a partir de la cual Argentina "se transformó en una pieza clave, especialmente por la relevancia que en la nueva doctrina norteamericana adquieren el Atlántico Sur, los pasos transoceánicos y la Antártida". Bajo esta lógica, "para Estados Unidos se transformó en un objetivo garantizar la gobernabilidad del Cono Sur, que significa alejar la amenaza china, contar con socios confiables y establecer una presencia disuasiva más visible".

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El anarcocapitalista es el garante de una continuidad que rinde frutos importantes para Washington. Argentina suministra el 58,8% del carbonato de litio que importa EEUU. Milei propicia además la instalación en la Patagonia de empresas tecnológicas que son aliadas directas de la Administración Trump, como la de Peter Thiel. Su condición de aliado ejemplar da muestras de constante superación.