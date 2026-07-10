Detenido el conductor
Una adolescente muere atropellada en las celebraciones por la victoria de Francia en el Mundial
La víctima, de 17 años, falleció tras ser arrollada por un vehículo al caerse de la parte trasera de un camión
La celebración por la victoria de Francia frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial volvió a teñirse de tragedia, después de que una joven muriese en la localidad francesa de Aulnoye-Aymerie tras caer de un camión en marcha.
El accidente tuvo lugar pasada la medianoche, y aunque aún no se han esclarecido las causas de la caída, el representante del sindicato Alliance Nord, Jean-Pierre Cloez, explicó ante la prensa que la joven de 17 años subió al camión, aparentemente cayó accidentalmente, y el vehículo la atropelló. “El accidente resultó fatal. El conductor está siendo interrogado bajo custodia policial para esclarecer las circunstancias de la tragedia y realizar las comprobaciones pertinentes”, explicó Cloez, que insistió en que todavía es pronto para dar más detalles.
Los primeros informes indican que “la víctima estaba sentada en la plataforma trasera del vehículo cuando se encontraba detenido. Fue al iniciar la marcha cuando la joven cayó al suelo”, declaró a la agencia AFP el teniente de alcalde de Cultura, Jean Durieux.
En el momento del accidente, seis menores se encontraban en el lugar de los hechos, y tres de ellos en estado de shock fueron atendidas por los bomberos y trasladados al hospital de Maubeuge.
Un amplio dispositivo policial
El partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos había sido catalogado por las autoridades francesas como de "alto riesgo", a raíz de los incidentes registrados en años anteriores, que se saldaron con más de 250 detenidos solo en la capital en 2022.
“Se temen aglomeraciones en espacios públicos, acompañadas del uso de pirotecnia, independientemente del resultado del partido”, advertía un informe de inteligencia al que tuvieron acceso varios medios franceses.
Ante el riesgo de que se produjeran altercados, el Gobierno desplegó un amplio dispositivo de seguridad en las principales ciudades del país: 20.000 agentes, de los cuales 8.000 se concentraron en París, se prohibió el consumo de alcohol en la vía pública, y se peatonalizaron varias calles. Además, en algunas ciudades, como Toulouse, se decretó un toque de queda para los menores de 16 años.
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Fuente: El Periódico
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