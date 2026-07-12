Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  2. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
  4. El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
  5. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  6. La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
  7. Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  8. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar

Los toros de La Palmosilla regalan un sexto encierro de los Sanfermines tenso y emocionante

Los toros de La Palmosilla regalan un sexto encierro de los Sanfermines tenso y emocionante

Asgaya rural, el taller de cerámica de Llanes para "desconectar" de la ciudad en plena naturaleza

Asgaya rural, el taller de cerámica de Llanes para "desconectar" de la ciudad en plena naturaleza

Esther Benajes, la barcelonesa que montó un taller de cerámica en una cuadra de Llanes y que ofrece estancias de "retiro creativo" a visitantes

Esther Benajes, la barcelonesa que montó un taller de cerámica en una cuadra de Llanes y que ofrece estancias de "retiro creativo" a visitantes

VÍDEO: Preparativos de las peñas de las carrozas de Valdesoto

Las peñas de Valdesoto, a destajo con las carrozas "ejemplares" para San Félix: «Va a ser un año especial»

Las peñas de Valdesoto, a destajo con las carrozas "ejemplares" para San Félix: «Va a ser un año especial»

VW: sigue la búsqueda para sobrevivir

VW: sigue la búsqueda para sobrevivir

Del desembarco de Carlos V a la Guerra de la Independencia: los tres siglos que cambiaron Asturias en seis libros que puedes conseguir con LA NUEVA ESPAÑA

Del desembarco de Carlos V a la Guerra de la Independencia: los tres siglos que cambiaron Asturias en seis libros que puedes conseguir con LA NUEVA ESPAÑA

Luis Blanco, secretario general del PSOE de Siero: "El único proyecto visible para el concejo es el del Partido Socialista; si hay otro, no se conoce"

Luis Blanco, secretario general del PSOE de Siero: "El único proyecto visible para el concejo es el del Partido Socialista; si hay otro, no se conoce"
Tracking Pixel Contents