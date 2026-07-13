Francia convierte su fiesta nacional en una demostración de fuerza europea con presencia de tropas españolas

Francia celebrará su Fiesta Nacional este 14 de julio con el tradicional desfile militar, donde 6.700 de soldados de infantería recorrerán los Campos Elíseos bajo el lema "El despertar estratégico de Europa", exhibiendo la capacidad de las Fuerzas Armadas francesas. Esta vez, sin embargo, se vivirá además algo excepcional; este desfile marcará el principio del final del mandato de Emmanuel Macron, quien deberá abandonar el cargo de jefe de Estado el próximo 2027. Además, por primera vez, las tropas internacionales de los países que forman la denominada Coalición de los Voluntarios, participarán conjuntamente en esta ceremonia, incluyendo militares españoles.

Con esta puesta en escena, Macron busca lanzar un mensaje de “despertar estratégico” arropado por 37 jefes de Estado, incluyendo Vlodymyr Zelensky. Tras años defendiendo la idea del rearme europeo y la redefinición de su arquitectura de seguridad, el presidente francés logra en su último desfile como jefe de Estado, ofrecer una imagen de unión, compromiso y fuerza. El mensaje este martes será doble; hacia el exterior, Francia reafirmará su liderazgo militar, y hacia el interior, Macron reforzará el legado internacional de un país que, pese a las crisis personales que afronta, sigue siendo clave en la construcción de la seguridad europea.

Como cada 14 de julio, Francia conmemora la toma de la Bastilla en 1789, pero este año la celebración simbolizará la transición de Francia hacia una Europa donde la defensa es ya una prioridad. Así lo sellaron los aliados en su encuentro en París la víspera del Día Nacional: “Seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario, incluso mediante asistencia militar, financiera y civil. (...) Estamos comprometidos a intensificar la presión económica sobre Rusia mientras continúe atacando a Ucrania. Seguiremos reforzando nuestras sanciones y coordinando nuestras acciones para evitar que sean eludidas”, se lee en el comunicado firmado.

La prioridad de Francia; aumentar el gasto en defensa

El Ejecutivo lleva años intentando convencer tanto a la oposición como a sus ciudadanos de la importancia de incrementar el presupuesto en defensa. Desde 2017, Francia ha duplicado su inversión, y recientemente, actualizó el proyecto de ley de gasto militar aprobada por la Asamblea Nacional ya prevé un nuevo incremento del presupuesto inicial de 436.000 millones de euros para el periodo de 2024-2030, estos 36.000 millones de euros de más aprobado en la versión adoptada en 2023.

“Esta ley permite responder a la aceleración de la amenaza bajo un esfuerzo realizado en plena conciencia de una situación presupuestaria degradada”, reconoció este lunes la ministra de defensa, Catherine Vautrin, durante el tradicional discurso frente a las Fuerzas Armadas.

Diez años del atentado de Niza

No solo el contexto bélico marcará este Día Nacional, el país conmemorará el décimo aniversario del atentado de Niza, perpetrado el 14 de julio de 2016, cuando un camión arrolló a la multitud que asistía a los fuegos artificiales del Paseo de los Ingleses, causando 86 muertos y más de 400 heridos.

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En homenaje a las víctimas, el tradicional espectáculo pirotécnico se celebrará este año este lunes, un día antes de lo previsto. El matrimonio Macron, además, viajará hasta Niza para reunirse con las familias de las víctimas y llevar a cabo varios actos en su memoria.