Incendios Francia
Un incendio devora el histórico bosque de Fontainebleau al sureste de París
El incendio de Fontainebleau ya ha devastado más de 800 hectáreas y eleva a 32.000 la superficie quemada en Francia desde el inicio del verano.
Francia arde de norte a sur. Los incendios devoran miles de hectáreas de bosque, alimentados por las altas temperaturas, la sequía y, en algunos casos, la irresponsabilidad de algunos. Según informaron este lunes las autoridades, el fuego ha arrasado ya 32.000 hectáreas desde el inicio del verano, una superficie superior a la calcinada durante todo el verano de 2025.
“En el momento en el que hablo, se han quemado 32.000 hectáreas. Esto ya supera la superficie quemada durante toda la temporada de incendios de 2025, y solo estamos a 13 de julio”, informó el ministro del Interior, Laurent Núñez.
Mientras el ministro expresaba su preocupación por una situación cada vez más crítica, las llamas seguían avanzando en el histórico bosque de Fontainebleau, al sureste de París. El incendio se declaró el domingo y, ya por la noche, una lluvia de cenizas puso en alerta a los vecinos de las zonas más próximas. Durante la madrugada, el fuego llegó a situarse a apenas un centenar de metros de las viviendas, obligando a evacuar a 900 vecinos. La intervención de decenas dotaciones de bomberos y dos aviones cisterna Dash permitió contener rápidamente el avance de las llamas, evitando la evacuación de todo el municipio de Vaudoué.
El fuego ya ha arrasado más de 800 hectáreas y más de 500 bomberos continúan trabajando para poder controlarlo durante este lunes que se perfila como otro día difícil ante unas condiciones meteorológicas adversas, a pesar del descenso de las temperaturas esta noche. Las autoridades no descartaron que las tareas de extinción “puedan llevar varios días e incluso semanas”.
Sobre las causas del incendio, todo apunta a que se trata de un acto intencionado: “Se detectaron unos diez focos de incendio en un radio de 1.000 metros, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio provocado”, explicó el ministro durante su visita a Noisy-sur-École (Seine-et Marne), cerca de la zona afectada.
“Nueve de cada diez incendios son provocados por el ser humano”, recordó el Ministro del Interior. “Esta mañana hemos efectuado 44 detenciones, un tercio de las cuales corresponden a menores de edad. Un tercio de estas detenciones están relacionadas con incendios accidentales”.
Fuente: El Periódico
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