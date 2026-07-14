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Juicio en Centroamérica

Condenados a 48 años de prisión dos hombres por el asesinato de una turista española en Panamá

El juez les considera autores de los delitos de feminicidio y robo agravado a la víctima vasca

Fotografía de archivo de la capital panameña, Ciudad de Panamá (Panamá)

Fotografía de archivo de la capital panameña, Ciudad de Panamá (Panamá) / Carlos Lemos / EFE

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EFE

Barcelona

Un tribunal panameño condenó este lunes a dos hombres a 48 años de prisión por el asesinato y robo de la turista española Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años. El crimen se ejecutó en el archipiélago de Bocas del Toro (Caribe), en julio de 2024, y generó un seguimiento de las autoridades de ambos países durante el desarrollo de la investigación y el proceso judicial, con la consecuente conmoción a la sociedad española y panameña .

Ahora, los hombres han sido condenados a 30 años cada uno por el delito de feminicidio y a 18 años por el delito de robo agravado. Durante el juicio oral la Fiscalía presentó "más de 50 pruebas, entre testimoniales, periciales y documentales, que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los dos acusados" y obtener un fallo condenatorio unánime por parte del Tribunal de Juicio, dijo el comunicado oficial difundido por el Ministerio Público panameño.

Según la investigación, los ahora condenados "golpearon a la ciudadana española con el propósito de despojarla de sus pertenencias", causándole la muerte. El cuerpo fue hallado el 26 de julio de 2024 en un paraje a orillas del mar, tres días después de que fuera vista con vida por última vez, y posteriormente su identidad fue establecida mediante pruebas de ADN realizadas con la colaboración de sus familiares. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, lo que orientó la investigación hacia un homicidio.

Turista vasca

Eneritz Argintxona Fraile, originaria de Erandio (Vizcaya) recorría Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro, uno de los principales destinos turísticos de Panamá. La joven se hospedaba en un hostal de Isla Carenero y, tras su desaparición, familiares y amigos presentaron una denuncia que dio paso a un amplio operativo de búsqueda en el que participaron la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), funcionarios del Ministerio Público y voluntarios.

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Las pesquisas, desarrolladas por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, incluyeron inspecciones de campo, entrevistas, análisis periciales y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. En agosto de 2024, las autoridades panameñas capturaron a uno de los principales sospechosos del caso, un hombre de 39 años conocido con el alias de Leche. Las investigaciones continuaron y permitieron la detención de otro implicado, hasta culminar con el procesamiento judicial, el pasado 28 de junio, y la condena de ambos responsables.

Fuente: El Periódico

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