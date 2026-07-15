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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia derriba 93 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y la ocupada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 93 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
"Entre las 20:00 (hora Moscú) del 14 de julio y las 07:00 del 15 de julio, los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 93 drones de ala fija sobre los territorios de Bélgorod, Briansk, Kursk, Rostov, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea", reza la nota publicada por el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Polonia intercepta un avión de reconocimiento ruso en espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico
El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha informado este martes de que un avión de reconocimiento ruso modelo Il-20 ha sido interceptado en aguas internacionales del mar Báltico por dos cazas polacos.
Kosiniak-Kamysz ha detallado que el incidente se ha producido alrededor del mediodía de este martes, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ustka, en el norte de Polonia, y que tras contactar con él, el avión ha emprendido la vuelta a Rusia.
"Este es el primer intento ruso en mucho tiempo de acercarse a nuestra frontera marítima para identificar nuestros sistemas de defensa aérea", ha destacado el ministro de Defensa, que ha incidido en que episodios como el de este martes son una muestra de la hostilidad de Moscú hacia los países de la OTAN.
La Armada ucraniana reivindica el hundimiento de un buque de la guardia fronteriza rusa
La Armada de Ucrania reivindicó este martes en un comunicado publicado en redes sociales el hundimiento junto al puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk de un buque de la guardia fronteriza rusa.
El ataque fue llevado a cabo con un dron naval ucraniano Sargan-3000, que opera como una plataforma de combate flotante desde la que se disparan de forma remota ametralladoras y misiles.
La UE y Ucrania abren un segundo bloque de negociaciones para la adhesión
La Unión Europea (UE) y Ucrania abrieron este martes un nuevo bloque temático que cubre las relaciones exteriores y políticas de seguridad y defensa en las negociaciones para la adhesión de ese país al club comunitario.
Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el sexto clúster -como se conocen los bloques temáticos de adaptación a la legislación europea- de negociaciones con Ucrania, en una Conferencia Intergubernamental celebrada hoy con ese país en Bruselas, según informó hoy la Presidencia irlandesa de turno de la UE.
Ucrania vuelve a derribar misiles balísticos después de tres 'plenos' rusos
Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante esta madrugada cinco de los ocho misiles de trayectoria balística Iskander-M y S-400 lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea ucraniana.
Rusia hizo 'pleno' de impactos en objetivos con misiles balísticos en los últimos tres ataques anteriores contra Ucrania llevados a cabo este mes por Rusia con este tipo de armamento, en los que las defensas ucranianas no fueron capaces de derribar ninguno de los misiles balísticos empleados.
Pedro Sánchez apuesta por presionar a Rusia y por "una vía creíble hacia un alto el fuego"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este lunes por "ejercer presión sobre Rusia" y por "una vía creíble hacia un alto el fuego", tras haber participado en París en la Cumbre de la Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania.
"El presidente ha hecho hincapié en la necesidad de igualar esa determinación en todos los frentes para abrir una vía creíble hacia un alto el fuego y ejercer presión sobre Rusia", señala en un comunicado la Presidencia del Gobierno.
Para Sánchez, hay que "garantizar el apoyo militar a Ucrania" e "intensificar la presión a Rusia avanzando con rapidez en la adopción del vigésimo primer paquete de sanciones" europeas.
La UE y Reino Unido aprueban sanciones contra Rusia por ataques cibernéticos a Europa
La Unión Europea ha formalizado este lunes la imposición de sanciones contra nueve personas y cuatro entidades rusas vinculadas al "ecosistema cibernético" del Kremlin, en una acción coordinada de manera inédita con Reino Unido, que ha aplicado medidas simultáneas a un total de 24 individuos y organizaciones bajo sus respectivos regímenes de sanciones.
En total, las nuevas medidas restrictivas afectan a 24 personas y organizaciones, de las cuales 13 han sido sancionadas directamente por el bloque comunitario y Londres, y varios de ellos también por Reino Unido, incluyendo a miembros de la inteligencia militar rusa, grupos de piratas informáticos y desarrolladores de virus informáticos.
Ambas partes han acusado a Rusia de mantener un "ecosistema" cibernético dañino para golpear a los países europeos de forma sistemática desde el año 2010. Entre las acciones más graves denunciadas figura un ataque atribuido a los servicios secretos de Rusia (FSB) contra la red de energía de Polonia que intentó dejar sin electricidad a unos 500.000 ciudadanos en pleno invierno.
Francia reforzará el apoyo militar a Kiev, que adquirirá 16 Rafales y baterías antiaéreas
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que ha acordado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, una nueva "hoja de ruta" para reforzar el apoyo militar a Kiev desde París, lo que incluye la adquisición de 16 cazas Rafale y de baterías antiaéreas de nueva generación.
En una rueda de prensa tras una reunión de la denominada Coalición de Voluntarios celebrada en la capital francesa, Macron detalló que Ucrania recibirá en las próximas semanas nuevas baterías de defensa antiaérea SAMP/T de nueva generación, con sus misiles correspondientes, aunque no especificó el número.
Ucrania también adquirirá 16 nuevos cazas Rafale con sus sistemas de armamento, una operación que incluye programas de formación para los pilotos de las aeronaves, que se prevé que estén operativos entre 2028 y 2029.
Zelenski denuncia nuevos ataques contra posiciones civiles en Ucrania: "Rusia ha enloquecido"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes nuevos ataques del Ejército ruso lanzados durante las últimas horas contra posiciones en Odesa, Zaporiyia y Járkov, ironizando con el supuesto éxito de una operación que ha tenido como objetivo "simples" autobuses y edificios residenciales.
"Hoy los rusos han vuelto a 'derrotar' posiciones meramente civiles, simples autobuses de pasajeros en Odesa, simples edificios residenciales en Zaporiyia y un simple hospital en Járkov", ha declarado Zelenski en sus redes sociales, compartiendo imágenes y vídeo de los estragos dejados por estos ataques.
El líder ucraniano ha subrayado que "todo el mundo" ve que Kiev necesita más apoyo para hacer frente a estos ataques, en un momento en el que "las autoridades rusas han enloquecido, son completamente irracionales y han rechazado poner fin" a la guerra.
Habla Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes nuevas vías de suministro de combustible a la anexionada península ucraniana de Crimea, que sufre una grave crisis por los continuos ataques de Ucrania. "Ya se está trabajando en la creación de un sistema de abastecimiento al que el enemigo tendrá muy difícil acceso", dijo Putin al intervenir en un acto electoral de cara a los comicios legislativos del 20 de septiembre.
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