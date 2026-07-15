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Migración en el sudeste asiático

Malasia deportará a los ciudadanos de Israel en el marco una política migratoria más dura

La decisión se produce en la línea con la posición de Kuala Lumpur de no reconocer al país judío, al que acusa de crímenes contra Palestina

Manifestantes malayos pisan la bandera de Israel en una concentración propalestina

Manifestantes malayos pisan la bandera de Israel en una concentración propalestina / FAZRY ISMAIL / EFE

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EFE

Barcelona

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, aseguró este miércoles que cualquier ciudadano israelí que sea hallado en el país asiático -de mayoría musulmana- será deportado, en línea con la posición de Kuala Lumpur de no reconocer a Israel, al que acusa de crímenes contra el pueblo palestino.

El mandatario, según la agencia estatal Bernama, hizo esta declaración al ser consultado por periodistas sobre reportes de prensa que hablan de la presunta presencia de ciudadanos con doble nacionalidad, incluida la israelí, en Johor, en el sur de Malasia. "Estamos investigando (...), no lo permitiremos. Si hay alguno, se tomarán medidas. Si hay ciudadanos israelíes, dado que no reconocemos a Israel, serán deportados de inmediato", subrayó.

El Gobierno regional de Johor, prosigue Bernama, instó el martes al Ministerio del Interior y a agencias gubernamentales a investigar el funcionamiento de una escuela en Forest City -situada en la frontera con Singapur y frente al estrecho de Johor-, una ciudad desarrollada en la última década con el impulso de capital chino. En esa escuela, añade la agencia oficial, se presume que participan ciudadanos israelíes, sin que quede claro el rol que cumplen en el lugar. "Anteriormente, circularon en redes sociales acusaciones que afirmaban que ciudadanos extranjeros con pasaportes israelíes y documentos de ciudadanía de otros países habían intentado entrar o se encontraban en Malasia con ciertos fines", concluye el escrito.

Contra Netanyahu

Anwar, en el poder desde noviembre de 2022, ha criticado en numerosas ocasiones al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la ofensiva sobre Gaza -iniciada en octubre de 2023 tras los ataques mortales del grupo islamista Hamás- y ha dicho que las autoridades del Estado judío muestran un "profundo desprecio por la paz". Malasia -igual que Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo- no tiene relaciones diplomáticas con Israel y es un acérrimo defensor de la causa palestina.

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El Departamento de Migración de Malasia aclara en su página web que ningún ciudadano de Israel o Corea del Norte podrá solicitar un visado de entrada a este país del Sudeste Asiático, una región visitada anualmente por miles de israelíes, especialmente la vecina Tailandia.

Fuente: El Periódico

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