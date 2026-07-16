Sesgo político
Las IA más potentes son menos propensas a criticar a los regímenes autoritarios, según un estudio
La investigación advierte que la tendencia de modelos comerciales de IA como ChatGPT, Gemini o Claude a limitar las críticas políticas a gobiernos represivos podría estar propagando restricciones a la libertad de expresión
La censura también llega a la inteligencia artificial. Algunos de los modelos más populares del mundo, entre ellos los de OpenAI, Anthropic, Google, Meta o DeepSeek, son menos propensos a criticar los regímenes políticos autoritarios que restringen la libertad de expresión, según un estudio.
La investigación publicada este jueves por The Oversight Board, un organismo independiente que revisa las decisiones de Meta, ha puesto a prueba a una decena de aplicaciones comerciales de IA generativa, solicitando la creación de contenidos políticamente críticos sobre gobiernos y líderes de todo el mundo.
El experimento ha servido para constatar que modelos como ChatGPT, Gemini o Claude son más del doble de propensos a negarse a criticar a regímenes represivos que a gobiernos democráticos. Esos programas rechazaron solo un 14% de las solicitudes sobre países liberales como Taiwán, Chile o Estados Unidos, mientras que la tasa se disparó al 34% en las relativas a jurisdicciones restrictivas.
Con este test de estrés, los autores del estudio concluyen que los modelos de IA "podrían estar propagando, sin darse cuenta, restricciones a la libertad de expresión que podrían reflejar los esfuerzos de determinados gobiernos por acallar las críticas políticas y limitar la libertad de expresión en general". Eso es, ciñéndose al aparato de censura de países que violan ese derecho humano reconocido internacionalmente.
El país más refleja esa propensión de la IA a silenciar la crítica política es China, con un 45% de las peticiones rechazadas, seguido de Tailandia (43%), Camboya (32%) y Arabia Saudita (31%).
El estudio añade que no encontró diferencias significativas cuando se pidió a esos modelos criticar a gobiernos y líderes políticos, tanto los demócratas como los más iliberales o directamente totalitarios. Sin embargo, sí reveló que eran más propensos a afirmar que los usuarios "deberían apoyar a los gobiernos permisivos en materia de libertad de expresión" y no protestar contra los gobiernos más restrictivos.
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Fuente: El Periódico
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