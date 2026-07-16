Un impacto de aves habría provocado el accidente de helicóptero en Nueva York en el que murió una familia catalana

El accidente del helicóptero en el río Hudson de Nueva York que causó la muerte de una familia catalana y el piloto el 10 de abril de 2025 reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los populares vuelos turísticos en la zona. Un año y poco más después, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha detallado las posibles causas del accidente.

Según un informe recogido por las agencias de Reuters y AP, el helicóptero habría impactado con varias aves antes de precipitarse al río, causando la muerte de las seis personas que viajaban a bordo (cinco catalanes y el piloto). Precisamente estos vehículos, apunta la Administración Federal de Aviación, son especialmente vulnerables a los choques con aves debido a que vuelan a baja altitud y, aunque son poco habituales, pueden tener consecuencias fatales.

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Entre las víctimas del accidente del año pasado se encontraban un ejecutivo de Siemens procedente de España, su familia y el piloto. Los pasajeros Agustín Escobar, de 49 años; su esposa, Mercè Camprubí Montal, de 39; y sus tres hijos, Víctor, de 4; Mercedes, de 8 años; y Agustín, de 10. El piloto era Seankese Johnson, de 36 años, un veterano de la Marina de los Estados Unidos que obtuvo su licencia de piloto comercial en 2023.

Fuente: El Periódico