Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski nomina al general de las fuerzas de seguridad Yevheni Jmara como nuevo ministro de Defensa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha designado al jefe del Servicio de Seguridad (SBU), el general Yevheni Jmara, como nuevo ministro de Defensa, una propuesta que ha de ser respaldada por el Parlamento, que ya ha aprobado al resto del gabinete presentado este jueves por el primer ministro Serhi Koretski.

Jmara reemplazará a Mijailo Fedorov, quien ha dejado el cargo este jueves tras desempeñarlo apenas seis meses, marcados por las hondas diferencias con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tal y como él mismo, así como el presidente Zelenski han revelado, en lo que era un secreto a voces.

Zelenski ha destacado la "amplia experiencia, en muchos aspectos, sin precedentes" que Jmara ha adquirido y le ha encargado como ministro "continuar con la reforma del sector de la defensa y proporcionar a Ucrania todos los resultados acordados", entre ellos seguir con los ataques de largo alcance contra Rusia.