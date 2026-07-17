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Irán advierte de una guerra "total" si EEUU continúa "dos o tres días más" con sus ataques

El asesor militar del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, señala que "Asia Occidental se convertirá en un escenario de conflicto entre las potencias mundiales por la energía"

Cortejo fúnebre del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Cortejo fúnebre del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. / Europa Press

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EP

MADRID

El asesor militar del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, ha señalado este viernes que Estados Unidos se arriesga a una guerra "total" si continúa "dos o tres días más" con sus ataques, después de que Washington haya lanzado por séptima noche consecutiva ataques contra la República Islámica, confirmando la escalada militar de las últimas jornadas y dejando en papel mojado el acuerdo firmado con Teherán hace un mes.

"Si los ataques estadounidenses continúan durante dos o tres días más, entraremos en una fase ofensiva total. En una fase ofensiva a gran escala, Irán ya no se conformará con la represalia, y ninguna frontera política estará a salvo de la agresión iraní", ha avisado Rezaei en declaraciones a la cadena estatal iraní, IRIB.

En este sentido, ha incidido en que Estados Unidos ha violado los términos del acuerdo mientras que Israel ha incumplido respecto a la retirada del sur del Líbano. "La creación de una ruta ilegal a través del estrecho de Ormuz, a pesar de la apertura de la ruta legal iraní, la falta de respeto a la soberanía de la República Islámica de Irán, la agresión militar contra las costas iraníes y la negativa a liberar los bienes incautados fueron algunos de los puntos que Estados Unidos violó en el memorando de entendimiento", ha enumerado, en un nuevo reproche a Washington.

El exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní ha defendido así que Irán ha procedido a cerrar el estrecho de Ormuz para "salvaguardar su propia seguridad y garantizar la seguridad de la economía global".

De esta forma, ha reiterado la soberanía iraní sobre el estratégico paso, insistiendo en que si los acuerdos iraníes sobre el estrecho de Ormuz "no se imponen", "Asia Occidental se convertirá en un escenario de conflicto entre las potencias mundiales por la energía". Así ha recalcado que Estados Unidos no tendrá ningún papel en la vía marítima.

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El Ejército estadounidense, que ha retomado el bloqueo naval al estrecho de Ormuz como medida de presión, ha incidido este viernes en que sus fuerzas en la zona han "desviado" cuatro buques comerciales, "desactivado" uno y "abordado" otro, en cumplimiento con el cierre perimetral del estrecho.

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