Suceso en San Francisco
Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Alcatraz en EEUU
La isla alberga una antigua prisión reconvertida en una importante atracción turística de San Francisco
EFE
Una persona murió y otras dos están desaparecidas después del naufragio de un barco que transportaba a 19 personas en la bahía de San Francisco, cerca de Alcatraz, informaron el martes las autoridades estadounidenses.
Los equipos de rescate recibieron un aviso sobre un barco en llamas, a unos 550 metros de Alcatraz", explicó Dean Crispen, jefe de bomberos de San Francisco. Los socorristas constataron "que una embarcación había volcado" cuando llegaron al lugar, añadió Crispen en un video publicado en redes sociales. Un pasajero murió pese a los esfuerzos de reanimación cardiaca de los socorristas.
"Dos personas siguen desaparecidas y se encontró a un perro muerto", precisó el jefe de bomberos. El barco transportaba a 19 personas, según las autoridades, que confirmaron el rescate de 16 pasajeros. Medios locales captaron el final del naufragio de la pequeña embarcación a motor. Según estas imágenes, se la ve hundirse en la bahía de San Francisco.
Las autoridades no han señalado si el barco se dirigía a Alcatraz, venía de la isla o navegaba por la bahía por otros motivos.
La isla de Alcatraz alberga una antigua prisión reconvertida en una importante atracción turística de San Francisco, ubicada en la costa oeste de Estados Unidos.
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