Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de México y Guatemala y activa la alerta de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, lo que provocó una alerta de tsunami y hizo temblar los edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. Todavía no hay constancia de víctimas o daños materiales.

El seísmo se produjo a las 16.48, hora penisular española, cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, un importante puerto y enclave pesquero del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala. El movimiento ha tenido el epicentro a unos 10 km (6 millas) bajo la superficie terrestre, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la región. El terremoto sacudió edificios en la ciudad de Guatemala y en El Salvador, según testigos citados por Reuters.

Fuente: El Periódico