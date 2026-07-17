Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Seísmo en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de México y Guatemala y activa la alerta de tsunami

El temblor ha tenido lugar cerca de la costa de Chiapas

Seísmo cerca de la costa de Chiapas.

Seísmo cerca de la costa de Chiapas. / USGS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, lo que provocó una alerta de tsunami y hizo temblar los edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. Todavía no hay constancia de víctimas o daños materiales.

El seísmo se produjo a las 16.48, hora penisular española, cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, un importante puerto y enclave pesquero del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala. El movimiento ha tenido el epicentro a unos 10 km (6 millas) bajo la superficie terrestre, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Noticias relacionadas

Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la región. El terremoto sacudió edificios en la ciudad de Guatemala y en El Salvador, según testigos citados por Reuters.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
  2. Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
  3. Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
  4. Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  6. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  7. La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
  8. ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica

Clamor en Asturias tras la decisión del Ministerio de renunciar al ancho europeo: "El Gobierno nos condena"

Clamor en Asturias tras la decisión del Ministerio de renunciar al ancho europeo: "El Gobierno nos condena"

Voté

Alemania se acopla al paraguas nuclear de Francia y anuncia sus primeras maniobras compartidas

Alemania se acopla al paraguas nuclear de Francia y anuncia sus primeras maniobras compartidas

Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones

Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones

Tres sierenses expondrán sus obras pictóricas en Lugones a través de la Muestra de Artes Plásticas impulsada por el Ayuntamiento

Tres sierenses expondrán sus obras pictóricas en Lugones a través de la Muestra de Artes Plásticas impulsada por el Ayuntamiento

Setenta y cinco pilotos participan este sábado en la Subida a la Faya los Lobos

Setenta y cinco pilotos participan este sábado en la Subida a la Faya los Lobos

El bulo sobre el supuesto veraneo de Tom Cruise en Asturias

El bulo sobre el supuesto veraneo de Tom Cruise en Asturias

El Principado invierte más de 380.000 euros para reforzar el abastecimiento de agua en Illas

El Principado invierte más de 380.000 euros para reforzar el abastecimiento de agua en Illas
Tracking Pixel Contents