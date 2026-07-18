Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski promete publicar archivos de la Inteligencia ucraniana sobre la masacre de Volinia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido este viernes publicar los archivos de la Inteligencia ucraniana y del Servicio de Seguridad relativos a la masacre de las decenas de miles de polacos exterminados por nacionalistas ucranianos contra la minoría polaca durante la Segunda Guerra Mundial en Volinia.

"He celebrado una reunión sobre nuestra política hacia Polonia. Las prioridades son evidentes: todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad, iguales y mutuamente beneficiosas, basadas en el respeto", ha indicado el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Zelenski, que ha resaltado que "Polonia apoyó tangiblemente a Ucrania después del inicio de la invasión rusa a gran escala", ha informado de que han alcanzado un acuerdo con Varsovia sobre varios temas, entre ellos el de Volinia.