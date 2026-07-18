EEUU
El Pentágono realizará pruebas para detectar deficiencia de testosterona entre los soldados estadounidenses
EFE
El secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, anunció este miércoles que autorizó la realización de pruebas para detectar deficiencia de testosterona en el personal militar mayor de 30 años y así garantizar que los soldados tengan los niveles "adecuados" de la hormona masculina para un mayor rendimiento.
Esta medida se inscribe en la cruzada de Hegseth por restaurar el "más alto estándar masculino" en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados "gordos" y "barbudos".
En un video publicado en X, el secretario de Guerra indicó que si bien invierten "considerablemente" en sistemas de armas y equipamiento, la "ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual". "Tenemos el deber sagrado de mantener esa ventaja. Por ello, para cumplir con ese compromiso hoy, autorizo un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona para nuestro personal militar, garantizando que cuenten con los niveles adecuados de esta hormona para rendir al máximo de sus capacidades", adelantó.
Para soldados de más de 30
Hegseth recordó que está "científicamente comprobado que, con la edad, los niveles de testosterona suelen disminuir de forma natural" y explicó que "los militares de 30 años o más se someterán a pruebas anuales como parte de su evaluación médica periódica", mientras que el resto puede optar voluntariamente por realizarse el examen.
"Si se recomienda tratamiento, la terapia de reemplazo de testosterona es totalmente opcional. Esta iniciativa no busca mejorar artificialmente el rendimiento, sino restaurar y optimizar sus capacidades naturales, proteger su longevidad y asegurar que cuenten con la base biológica necesaria para el combate", aclaró.
Estándares masculinos
La testoterona es la principal hormona sexual masculina y su presencia insuficiente en el cuerpo podría causar fatiga, pérdida del apetito sexual, masa muscular y densidad ósea, además de cambios de humor, falta de concentración y tendencia a la depresión y ansiedad.
Desde su llegada al antiguo Departamento de Defensa, Hegseth, extertuliano de la cadena Fox News, ha recuperado el nombre de Departamento de Guerra, exigido "estándares masculinos" para las Fuerzas Armadas, criticado la presencia de mujeres en sus filas y retirado el acceso al Pentágono a la mayoría de corresponsales.
Según datos del Departamento de Trabajo, solo entre el 10-15% del más de millón de personas clasificadas como personal militar trabaja en roles de combate, con una grandísima mayoría que desempeña trabajos de apoyo logístico, administrativo, cuidados de salud, construcción o reparación.
Fuente: El Periódico
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