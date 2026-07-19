Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

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Fuente: El Periódico

EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras ataque a una base estadounidense en Jordania que deja dos muertos Estados Unidos ha anunciado el inicio de una nueva ronda de bombardeos contra Irán por orden del presidente Donald Trump, en una operación que tiene como objetivo reducir las capacidades de Teherán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y responder al ataque --atribuido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)-- contra militares estadounidenses en Jordania, episodio que se ha saldado con dos víctimas mortales.

Irán advierte a EEUU de una respuesta "contundente y devastadora" ante cualquier nueva agresión El comandante del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, el general Ali Abdullahian, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que las Fuerzas Armadas iraníes responderán de forma "contundente y devastadora" ante cualquier nueva acción que considere una agresión contra el país, en plena escalada militar entre Washington y Teherán y pese al memorando suscrito por ambas partes el pasado 18 de junio con el objetivo de poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero.

Dos militares de EE.UU. muertos y uno desaparecido tras un ataque iraní en Jordania Dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Irán, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom). Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Israel mata a una pareja y tres hijos menores de edad en un bombardeo en Gaza Un padre, una madre y sus tres hijos menores de edad murieron este sábado en un bombardeo de Israel a un edificio del barrio de Al Nasr, en la ciudad de Gaza (norte), según el servicio de emergencias de Defensa Civil y fuentes médicas. Los tres menores fallecidos son los hermanos Arwa (una niña de 8 años), Ibrahim (15) y Yahya (17), de la familia Nasman, confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Irán eleva a 50 los muertos por los ataques de EE.UU. en las últimas tres semanas Al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en Irán en los ataques de Estados Unidos contra el país en las últimas tres semanas, según datos difundidos este sábado por el Ministerio de Salud iraní. “En los ataques aéreos registrados entre el 27 de junio y el 18 de julio, más de 500 personas resultaron heridas y 50 murieron”, anunció el portavoz del Ministerio iraní de Salud, Hosein Kermanpur, en la red social X.

Israel acoge en sus bases militares más aviones cisterna de EE.UU. por escalada con Irán Israel está dejando aterrizar los aviones cisterna que Estados Unidos utiliza como parte de su escalada con Irán en las bases de su Ejército, confirmó a EFE un oficial de las fuerzas armadas. "Estados Unidos ha decidido ajustar su despliegue militar en la región y como parte de este ajuste, en coordinación con las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) se decidió reforzar la flota de aviones cisterna estacionados en Israel con más aeronaves de repostaje", recoge el comunicado compartido con esta agencia.

Instalación petrolera de Kuwait sufre "pérdidas materiales graves" tras ataques de Irán Una instalación petrolera de Kuwait sufrió este sábado "pérdidas materiales graves" en uno de los ataques de represalia de Irán contra el país del golfo Pérsico, cuyas instalaciones energéticas han vuelto a ser golpeadas por la República Islámica en medio del enfrentamiento con Estados Unidos. "Uno de los sitios vitales en el sector petrolero fue objeto esta mañana de ataques iraníes brutales y repetidos, que resultaron en varios heridos y pérdidas materiales graves", dijo la Compañía Nacional de Kuwait en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial del país, KUNA.

El líder supremo iraní no reaparecerá mientras haya guerra, según fuentes oficiales El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, no reaparecerá en público hasta que la situación se normalice con EEUU e Israel, informó este sábado una fuente oficial a la agencia rusa TASS. "Por motivos de seguridad su excelencia no reaparecerá en público próximamente. El Gobierno espera a que la situación se normalice. Entonces reaparecerá", señaló la fuente. Añadió a TASS que Jameneí "no aparece en público debido a la guerra", durante la que fue asesinado su padre y ayatolá, Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero.

Un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza mata a tres personas Tres personas murieron y dos resultaron heridas este sábado en un bombardeo del Ejército de Israel en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), informó el Hospital Shifa de la capital gazatí. Un dron de las fuerzas armadas israelíes bombardeó una concentración de personas en una calle del barrio Zeitún de la capital gazatí, por otro lado el Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad a Wafa, la agencia oficial de noticias palestina. Según el Shifa, entre los fallecidos hay un joven de 18 años y un hombre de 48.