Desastre Natural
Un terremoto de magnitud preliminar 5,1 deja al menos cinco muertos en Perú
El temblor provocó el derrumbe de varios edificios y dejó heridos y personas atrapadas, mientras continúan las labores de emergencia
Europa Press
Al menos cinco personas han muerto este domingo en el suroeste de Perú como consecuencia de un seísmo de magnitud preliminar 5,1 que ha afectado especialmente a la región de Junín.
El balance provisional de víctimas ha sido proporcionado por fuentes policiales a la emisora Radio Programas del Perú (RPP).
Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, el cual se encuentra en estado de emergencia por el seísmo registrado las 21.24 de la noche del sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con un hipocentro identificado a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El seísmo ha provocado el colapso de varios edificios y hay un número todavía indeterminado de heridos y de atrapados, según informan los medios nacionales. Además, hay constancia de cortes eléctricos en diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas y preocupan especialmente las bajas temperaturas. Ahora mismo es invierno austral en Perú y la temperatura nocturna en Junín es de 4ºC.
La nación andina es frecuentemente azotada por terremotos debido a la convergencia de varias placas tectónicas. Perú, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.
Fuente: El Periódico
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