Burnham promete un nuevo modelo político y económico para el Reino Unido en su estreno como primer ministro

La hora de la verdad ha llegado para el nuevo primer ministro británico. Tras asumir este lunes el cargo que había ansiado durante gran parte de su carrera política, Andy Burnham ha declarado que es "el momento de creer de nuevo, de traer de vuelta la esperanza" y ha apelado a "construir un nuevo sentido nacional de unidad y positividad".

Su precipitada mudanza al Número 10 de Downing Street llega tras unas primarias sin rivales, ni debate interno en el Partido Laborista, si bien en su primera intervención tras ser nombrado por el rey Carlos III ha avanzado que en los próximos meses presentará un "plan a diez años" para poner al Reino Unido "en ruta hacia donde queremos que esté".

Quien era conocido en el Reino Unido como el ‘Rey del Norte’ (‘King of the North’, en inglés) por su influencia en los bastiones septentrionales de Inglaterra ha ampliado su dominio a todo un país que aguarda con una mezcla de escepticismo y curiosidad.

Recuperar estabilidad

En un mensaje de contrición en su estreno en Downing Street, Burnham ha admitido que la ciudadanía está "harta" y que la clase política "no ha sido lo suficientemente buena". "Tenemos que ser mejores. Y lo vamos a ser", ha garantizado. Son cinco los primeros ministros que Reino Unido acumula en cuatro años, un ritmo frenético del que el propio Andy Burnham se mostró "profundamente consciente" y que invita a "la reflexión" "En mi generación de políticos, necesitamos mejorar y estar a la altura de los desafíos", ha dicho, con el objetivo de que un país que suma siete mandatarios en una década "recupere de nuevo su estabilidad".

Ejemplificando su personalísima concepción de la política como un espacio de cercanía, Burnham prescindió del habitual atril que se emplea en las grandes ocasiones, y se limitó a un par de micrófonos. Dada la falta de candidaturas alternativas, su proyecto de Gobierno resultaba una incógnita y en su discurso inaugural ha reiterado las líneas maestras anticipadas en las contadas ocasiones en las que había hablado públicamente en la cuenta atrás que lo ha llevado al Número 10: su deseo de dar "un respiro" ante el imparable alza del coste de la vida, su intención de descentralizar el núcleo de poder para mejorar la acción de Gobierno y la necesidad de "hacer la política mejor".

Desde que el 18 de junio se hiciese con su escaño en el Parlamento en unos comicios convocados expresamente para auparlo a la residencia oficial, Burnham ha mantenido el discurso de optimismo que este lunes ha vuelto a desplegar en el umbral del Número 10, evidenciando que ha tomado nota del desacierto de su antecesor al adoptar un tono excesivamente sombrío en sus primeros lances en el poder.

Noticias relacionadas

Burnham ha hablado de “poner los valores adecuados y los estándares correctos en el corazón del Gobierno”. “El cuidado de la gente estará en el corazón de todo lo que haga”, ha prometido en un discurso en el que ha avanzado que su "primera instrucción será acabar con el sinhogarismo".