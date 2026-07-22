Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Para suceder a Guterres

Trump quiere que Infantino sea el próximo secretario general de la ONU, según el New York Post

El mandatario estadounidense considera que es una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores

Los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de Estados Unidos, Donald Trump.

Los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de Estados Unidos, Donald Trump. / Tom Weller/dpa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas, según informó este martes el diario New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario.

Según fuentes cercanas al presidente citadas por el diario, Trump considera que Infantino, de 56 años, es una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores, una valoración que habría surgido en parte de la estrecha relación que ambos han desarrollado durante la organización del Mundial de 2026.

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General.

Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

Noticias relacionadas y más

La relación entre Trump e Infantino se estrechó durante la celebración del Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, con ambos apareciendo juntos en diversos actos vinculados al torneo y el presidente estadounidense recibiendo en diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado por el organismo dirigido por el suizo. Además, durante el torneo se conoció la intervención del mandatario norteamericano para anular -finalmente fue suspendida de forma temporal- la sanción al máximo goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, mediante una llamada a Infantino. El futbolista pudo disputar, de esta forma, el duelo de octavos de final contra Bélgica.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  3. Asturias pierde a un 'enorme cocinero' y a una 'persona extraordinaria': muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente
  4. Complicado rescate marítimo de cuatro bañistas, dos menores, en la playa de La Franca, en Ribadedeva
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros
  6. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio
  8. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días

El panel de la DGT que anuncia la multa de 1.000 euros que va a llegar a los conductores en las próximas horas: la Guardia Civil extrema la vigilancia de manera aleatoria

El panel de la DGT que anuncia la multa de 1.000 euros que va a llegar a los conductores en las próximas horas: la Guardia Civil extrema la vigilancia de manera aleatoria

Primeras imágenes (a cuenta de “Hola”) de Leonardo Alonso, hijo del piloto asturiano Fernando Alonso: en yate, cerca de Mónaco y con Melissa Jiménez

Primeras imágenes (a cuenta de “Hola”) de Leonardo Alonso, hijo del piloto asturiano Fernando Alonso: en yate, cerca de Mónaco y con Melissa Jiménez

Simone Raina, 'The Voice', desde GRAVITEO: "La escalada deportiva ha crecido muchísimo, ahora es un deporte para todos"

Simone Raina, 'The Voice', desde GRAVITEO: "La escalada deportiva ha crecido muchísimo, ahora es un deporte para todos"

Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”

Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”

Dani Calvo, en El Requexón: "Todo lo que se ha fichado es un acierto, se va a hacer un proyecto interesante"

Dani Calvo, en El Requexón: "Todo lo que se ha fichado es un acierto, se va a hacer un proyecto interesante"

Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación

Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación

Hernán Pérez Cuesta, seleccionador nacional sub-15: "Haber vivido la final del Mundial es lo más grande que nos puede pasar"

Hernán Pérez Cuesta, seleccionador nacional sub-15: "Haber vivido la final del Mundial es lo más grande que nos puede pasar"

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos no entienden los besos y los abrazos como las personas”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos no entienden los besos y los abrazos como las personas”
Tracking Pixel Contents