Guerra Oriente Próximo
Trump eleva la presión sobre Irán: amenaza con un "ataque masivo"
El presidente estadounidense asegura que aún no ha tomado una decisión definitiva y afirma que Irán "todavía no ha sufrido lo suficiente"
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.
En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.
"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el presidente.
Trump se mostró confiado en que Israel "se uniría en dos minutos" si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.
El mandatario estadounidense aseguró que los iraníes "quieren negociar" un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: "Todavía no han sufrido lo suficiente", expresó.
El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables para terraza o jardín más baratas del mercado: para una relajación pura al aire libre
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación
- Un pájaro que chocó con un avión, un fallo eléctrico y cientos de pasajeros tirados (con noche en el aeropuerto incluida): el caos 'surrealista' en un vuelo Málaga-Asturias
- Adiós a la playa y la piscina en Asturias el fin de semana: la AEMET alerta de la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, lo que provocará un ambiente 'muy fresco
- El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño, al tráfico y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios