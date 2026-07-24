Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los Veintisiete logran un acuerdo para adoptar el 21º paquete de sanciones contra Rusia

Los Estados miembro de la Unión Europea han logrado este jueves un acuerdo político para adoptar el 21º paquete de sanciones contra Rusia, con el que prorrogan durante otros doce meses el actual tope al precio del petróleo ruso e incluyen una exención limitada para permitir determinadas transferencias de gas natural licuado (GNL) ruso hacia terceros países, una concesión introducida para superar el bloqueo mantenido por Grecia durante los últimos días.

El entendimiento alcanzado por los embajadores de los Veintisiete reúne la unanimidad necesaria para sacar adelante la nueva batería de medidas --que deberá ser formalmente adoptada por el Consejo (gobiernos) antes de su entrada en vigor--, después de que las conversaciones, prolongadas durante meses, quedaran encalladas en la recta final por las objeciones de Atenas a las restricciones sobre el transporte de este combustible.

Grecia se había opuesto a extender el veto a estos servicios marítimos al considerar que tendría un efecto limitado sobre los ingresos de Moscú y perjudicaría principalmente a la industria naviera europea, ya que, a su juicio, esa actividad acabaría en manos de compañías extracomunitarias.