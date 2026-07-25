Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos seis muertos y 26 heridos en un ataque ucraniano contra una empresa militar rusa

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  2. A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
  3. La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
  4. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  5. La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones
  6. El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo
  7. Ágata, la pequeña ovetense que vino al mundo con una estrella: 'Solo quería que todo saliera bien y que naciera sana
  8. Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar

El divertido y multitudinario primer tardeo musical del programa Siero Acompaña, en imágenes

El divertido y multitudinario primer tardeo musical del programa Siero Acompaña, en imágenes

Medio centenar de personas desafían la tormenta en Pola de Siero para combatir la soledad no deseada con un tardeo musical: "Es una maravilla"

Llanera vuelve a financiar las ayudas que apoyan los gastos en transporte y material de los universitarios del concejo

Llanera vuelve a financiar las ayudas que apoyan los gastos en transporte y material de los universitarios del concejo

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Muchos gatos desarrollan problemas urinarios sin que sus dueños lo noten: cómo detectarlo antes de que empeore

Muchos gatos desarrollan problemas urinarios sin que sus dueños lo noten: cómo detectarlo antes de que empeore

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

No es un árbol cualquiera: en 1960 lo plantaron en España y ahora es una especie invasora que está acabando con insectos y aves

No es un árbol cualquiera: en 1960 lo plantaron en España y ahora es una especie invasora que está acabando con insectos y aves

El Ayuntamiento de Grado recuerda que no se pueden acotar espacios en el parque hasta el día de celebración de Santa Ana

El Ayuntamiento de Grado recuerda que no se pueden acotar espacios en el parque hasta el día de celebración de Santa Ana
Tracking Pixel Contents