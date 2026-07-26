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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La nueva campaña de bombardeos estadounidenses busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales en Ormuz

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial. Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del este de EE.UU. (02:45 del viernes en horario peninsular español), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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