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Netanyahu habla con Rubio sobre desmantelar la Corte Penal Internacional antes de su inminente viaje a EEUU

El presidente israelí viajará el lunes a Washington, por invitación de su homólogo estadounidense, donde acudirá al funeral del senador Lindsey Graham

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, en una rueda de prensa en Jerusalén el pasado 15 de junio.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, en una rueda de prensa en Jerusalén el pasado 15 de junio. / RONEN ZVULUN / POOL / EFE

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EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre su campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), antes de su viaje este próximo lunes a Washington, durante el que se reunirá con Donald Trump.

"Anoche hablé con el secretario de Estado Marco Rubio, y me reiteró la intención de Estados Unidos de actuar con firmeza contra esta organización (la CPI)", dijo Netanyahu al inicio de la reunión de su Gabinete, según un comunicado de su Oficina.

En el texto, Netanyahu alega que esta corte global "pone en peligro la justicia en el mundo" y limita la seguridad de los países "a las decisiones de funcionarios corruptos en La Haya", además de invitar a otros países a que sigan la iniciativa estadounidense.

Reunión con Trump

Netanyahu viajará el lunes a Washington, por invitación del presidente Trump, donde acudirá al funeral del senador Lindsey Graham y charlará con el presidente "sobre todos los temas de la agenda, incluida la situación en Irán", dijo el mandatario.

El encuentro entre Netanyahu y Trump, el primero cara a cara entre ambos líderes desde el inicio de la guerra conjunta contra Irán a finales de febrero, se produce en medio de una escalada de las hostilidades entre Washington y Teherán, con Tel Aviv en alerta.

En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump ha ido fluctuando desde una extrema cordialidad hasta ataques verbales por vía telefónica, como el que salió a la luz a principios de junio, cuando Trump le dijo que estaba "jodidamente loco" durante una llamada tras un bombardeo israelí en Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.

Acusaciones contra la CPI

Sobre la destitución el viernes del hasta entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por presunta conducta sexual indebida, Netanyahu insinuó hoy que el depuesto fiscal emitió órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Galant por presuntos crímenes de guerra, a fin de desviar la atención de sus propias fechorías.

"Hizo esto para desviar la atención, para congregar a su alrededor a todos los que odian a Israel y, en esencia, para crearse una coraza protectora. Esa coraza se ha abierto y también ha expuesto su verdadera motivación, y la injusticia y la profunda corrupción que existen no solo en la Fiscalía, sino en toda la Corte Penal Internacional en su conjunto", arengó el mandatario.

Noticias relacionadas

Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel ha arrasado la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, desplazando a casi toda la población y matando a más de 73.300 personas (además de las 7.500 que siguen desaparecidas, según Sanidad), en una ofensiva calificada por una comisión independiente de la ONU y diferentes organizaciones de genocidio.

Fuente: El Periódico

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