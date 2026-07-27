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Guerra en Ucrania

Irán llama "gorrón" a Zelenski y amenaza con represalias tras el ataque a su barco en el mar Caspio

El ministro de Exteriores del país asiático, Abbas Araqchi, acusa al mandatario ucraniano de actuar al servicio de Israel

Guerra de Irán, en directo | Última hora

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi / Europa Press/Contacto/Gavriil Gr / Europa Press

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Agencias

Barcelona

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado este domingo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que el ataque ucraniano del sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio, y que mató a un marinero, "no quedará sin respuesta". Además, en su duro mensaje publicado en redes sociales, ha considerado el ataque como "una flagrante violación de la Carta de la ONU" y ha llamado "gorrón" a Zelenski. Por ello, lo ha acusado de actuar al servicio de Israel para "arrastrar a Europa" a la guerra de Irán.

El ministro de Exteriores ha recordado que mantuvo una conversación de urgencia con la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, a quien trasladó su consternación por lo ocurrido, como hizo poco después con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. "He dejado claro que lo que hizo este gorrón de Kiev no quedará sin respuesta", ha avisado Araqchi.

Zelenski confirmó el sábado ataques en el Caspio que han alcanzado, según el mandatario, un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar carga militar vinculada a Irán. Para el Ministerio de Exteriores iraní, la declaración de Zelenski representó la admisión tácita de su responsabilidad en lo ocurrido. La última estimación del incidente ha venido de la mano del gobernador de la provincia iraní de Guilán, donde el barco tenía su destino. El ataque de Ucrania, ha explicado, alcanzó un buque mercante "registrado en Bandar Anzali en aguas del mar Caspio y en el fondeadero exterior del río Volga". El ataque "destruyó por completo el puente de mando del barco y, lamentablemente, un marinero falleció y otros tres resultaron heridos".

El buque transportaba cargamento de hierro y viajaba desde el puerto de Astracán al puerto de Bandar Anzali, en esta provincia de Guilán, "una ruta que se había utilizado durante años como un corredor seguro para los intercambios comerciales entre ambos puertos".

Rendición de cuentas

Paralelamente, en un acto de rendición de cuentas, el encargado de negocios ucraniano fue citado por Manuchehr Moradi, asistente del ministro de Exteriores y director general para Eurasia, quien le trasladó la "enérgica protesta" de Teherán por lo que calificó de un acto "hostil y criminal", según informó la agencia Tasnim. Durante la reunión, las autoridades iraníes advirtieron además de que la República Islámica defenderá "con firmeza" su seguridad y sus intereses nacionales, y que no dejará "sin respuesta" ningún ataque contra la vida o los bienes de sus ciudadanos.

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En un comunicado, la diplomacia iraní insistió en que la República Islámica "nunca ha intervenido" en la guerra entre Rusia y Ucrania e instó al Consejo de Seguridad de la ONU, a los países europeos y al resto de los Estados miembros de Naciones Unidas a condenar la actuación de Kiev y exigir responsabilidades a las autoridades ucranianas. En este contexto de tensiones geopolíticas entre los dos países, Ucrania ha acusado reiteradamente a Irán de suministrar drones a Rusia para su uso en la guerra contra Kiev y también ha denunciado el apoyo militar ruso a Teherán desde el inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

Fuente: El Periódico

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